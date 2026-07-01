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Nimalo dobra situacija u vaterpolo klubu Crvena zvezda, koji je gotovo pred gašenjem.

Crveno-beli su jedva završili prethodnu sezonu, a da li će početi novu, veliko je pitanje.

Crvena zvezda, klub velikog renomea pred gašenjem Foto: Starsport

Sigro digao Zvezdin vojnik

Veliki broj vaterpolista odlučio je da uzme ispisnicu i sreću potraži u nekoj drugoj sredini. Posebno je to teško palo većini igrača, koji su se od dečijih dana formirali u kapici sa grbom Crvene zvezde. Ali, izgleda da drugog rešenja nije bilo. Krajem maja i početkom juna igrači i stručni štab su napisali saopštenje o katastrofalnoj situaciji, ali to nikoga nije dotaklo.

Kada je trener Aleksandar Filipović, Zvezdin vojnik i čovek koji je uvek bio uz klub u teškim trenucima, rešio da ode, onda je jasno da je neizvesna situacija o opstanku vaterpolo kluba. Neverovatno je da ljudi iz Sportskog društva Crvena zvezda ne čine ništa po ovom pitanju, da je i Vaterpolo savez po strani, iako se radi o klubu koji je iznedrio veliki broj reprezentativaca, imao čuvenu vaterpolo školu, bio prvak države i šampion Evrope 2013. godine.

Aleksandar Filipović kao trener vaterpolista Crvene zvezde Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Otišli najbolji igrači

VK Crvena zvezda napustili su Relja Danković i Rodoljub Gajić koji su otišli u Šabac, golman Vladimir Mišović u Novi Beograd, dok je Aleksandar Radanović slobodan u izboru sredine. Ispisnicu je uzeo dugogodišnji igrač i kapiten Dušan Marković. Marko Radović i Aleksandar Radanović takođe odlaze iz kluba.

Trener Aleksandar Filipović počeo je sezonu, a onda je shvatio da na treninzima nema dovoljan broj igrača, da je sudbina kluba neizvesna, pa je odlučio da se povuče. Odlazi u Bugarsku, u Varnu, u ekipu Černo more Tičea sa kojom je potpisao ugovor na dve godine, sa opcijom produžetka.

- Napustio sam klub, ali voleo bih da se napomene da sam bio poslednji koji je ostao. Nemam više igrača, kao ni uslove. Čekao sam određeno vreme, deset meseci nisam primio platu. Više nisam mogao da čekam, morao sam da promenim klub i da imam primanja - rekao je Aleksandar Filipović za Sportski žurnal i dodao:

- Možda se promeni nešto, videćemo, ali biće veoma teško. Žao mi je što se ovako završilo.

1/5 Vidi galeriju Vaterpolo klub Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, Starsport

Dug preko 500.000 evra

Prema određenim informacijama koje su se do sada pojavljivale u javnosti, VK Crvena zvezda nalazi se u potpunom institucionalnom i finansijskom rasulu. Prema zvaničnom saopštenju igrača, dug kluba iznosi preko pola miliona evra, a akumuliran je u poslednje dve i po sezone.

Nezvanično, oko VK Crvena zvezda kruže informacije o dva scenarija za budućnost kluba. Prvi je onaj najgori, da će se klub ugasiti ukoliko se hitno ne pojavi strateški sponzor, ili država/sportsko društvo ne intervenišu da pokriju dug od 500.000 evra prema igračima, bazenu i stručnom štabu. Klub neće imati zakonske ni finansijske mogućnosti da registruje tim za narednu sezonu.

Vladimir Mišović je 2025. godine bio izabran za najboljeg mladog igrača SD Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT/STARSPORT

Postoji prelazno rešenje

Kao realna opcija u medijima se pominje prelazno rešenje, da Crvena zvezda uđe u partnerski odnos sa nekim stabilnijim klubom (poput Novog Beograda) i postane svojevrsna filijala. Na taj način bi se formalno sačuvao kontinuitet i vaterpolo sekcija ne bi potpuno nestala sa mape, ali bi klub igrao sa drastično podmlađenim, praktično juniorskim sastavom i bez ikakvih šampionskih ambicija.

U narednim nedeljama leta 2026. očekuje se konačan odgovor Sportskog društva Crvena zvezda o tome da li postoji ikakav plan za spasavanje ovog trofejnog kolektiva.