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Dvostruki olimpijski šampion u umetničkom klizanju, Artur Dmitrijev, preminuo je u 59. godini života od posledica srčanog udara.

Čuveni as ostao je upamćen kao jedinstvena figura u istoriji ovog sporta i jedini klizač koji je uspeo da osvoji olimpijsko zlato sa dve različite partnerke.

- Sa dubokom tugom obaveštavamo javnost o smrti dvostrukog olimpijskog šampiona, dvostrukog svetskog prvaka i trostrukog evropskog šampiona u umetničkom klizanju u konkurenciji sportskih parova, Artura Valerijeviča Dmitrijeva - saopštila je Ruska federacija umetničkog klizanja.

Svetski kup u brzom klizanju Foto: Orange Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako je za RT potvrdila legendarna trenerka Tamara Moskvina, Dmitrijev je prošlog utorka, 23. juna, doživeo srčani udar tokom trening kampa u Orjolu. On je hitno prebačen u Moskvu, gde je podvrgnut operaciji, nakon čega su ga lekari stavili u indukovanu komu. Nažalost, veliko srce slavnog šampiona nije izdržalo...

Slavni klizač preminuo je u 58. godini života, a njegova sportska biografija ispisana je zlatnim slovima.

Svoj prvi olimpijski tron pokorio je 1992. godine u francuskom Albervilu, kada je do najsjajnijeg odličja stigao u paru sa Natalijom Miškutenok. Isti tandem je dve godine kasnije, na Zimskim olimpijskim igrama u Lilehameru, potvrdio svetsku klasu osvajanjem srebrne medalje.

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Mundijal - Navijači Engleske Izvor: Kurir