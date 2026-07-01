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Na osnovu novog Statuta, Vaterpolo savez Srbije promenio je naziv u Srpski vaterpolo savez. Poput mnogih drugih vaterpolo i plivačkih saveza u svetu (Mađarski vaterpolo savez, Ruski vaterpolo savez, Italijanski plivački savez, Hrvatski vaterpolski savez, Grčki vaterpolo savez, Nemački plivački savez, Slovenački vaterpolo savez i mnogi drugi…), sada je i Srpski vaterpolo savez dobio ime koje jasno definiše pripadnost naciji koju predstavlja.

Ovim je nacionalna vaterpolo organizacija dobila naziv koji jasnije ističe pripadnost srpskom sportu, kao i mesto koje vaterpolo ima u našem nacionalnom i sportskom identitetu.

Srpski vaterpolo savez od danas ima i novi grb

Novo obeležje čine stilizovani delfin (koji već decenijama simboliše naše vaterpoliste), vaterpolo lopta i talasi u bojama zastave Republike Srbije.

Grb povezuje simbole vode, snage i pokreta sa bojama državne zastave, čime se naglašava prepoznatljivost sporta koji je Srbiju godinama predstavljao na najvišem nivou.

1/21 Vidi galeriju Srbija - Italija, vaterpolo Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Novi Statut usvojen je takođe zbog usaglašavanja sa Zakonom o sportu, ali i radi jasnijeg uređenja rada Saveza u narednom periodu. Srpski vaterpolo savez nastavlja rad u interesu srpskog vaterpola, njegovih klubova, reprezentativnih selekcija i svih koji su doprineli ugledu ovog sporta u Srbiji i svetu.

Usvajanje novog Statuta, promena naziva i novi grb predstavljaju važan korak u daljem organizacionom jačanju Saveza. Ove odluke temelje srpskog vaterpola postavljaju u savremeniji, precizniji i snažniji okvir.