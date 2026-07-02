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U Srbobranu je 27. juna 2026. godine održano Pokrajinsko prvenstvo osoba sa invaliditetom u sportskom ribolovu, u organizaciji Sportskog saveza invalida Vojvodine.

Na takmičenju je učestvovalo 50 takmičara iz 10 opštinskih organizacija koje su članice Saveza, a događaj je protekao u sportskom duhu, uz fer nadmetanje i druženje učesnika iz cele pokrajine.

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Foto: Privatna arhiva

Organizatori ističu da je cilj ovakvih manifestacija promocija sporta među osobama sa invaliditetom, podsticanje aktivnog načina života i jačanje međusobne saradnje organizacija koje se bave unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom.

Sredstva za realizaciju takmičenja obezbedili su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, kao i Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu AP Vojvodine.

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Foto: Privatna arhiva

Nakon završetka takmičarskog dela proglašeni su najbolji u ekipnoj konkurenciji. Prvo mesto osvojila je ekipa Bačke Palanke, drugo mesto pripalo je Zrenjaninu, dok je trećeplasirana bila Inđija.

Konačan ekipni plasman:

Bačka Palanka

Zrenjanin

Inđija

Stara Pazova

Novi Sad

Srbobran

Kula

Kikinda

Vrbas

Pančevo

Takmičenje je još jednom pokazalo značaj sportskih aktivnosti za osobe sa invaliditetom, ali i važnost podrške institucija koje omogućavaju organizaciju ovakvih događaja širom Vojvodine.

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