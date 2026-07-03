Lando Noris i Oskar Pjastri provozali su karting pred trku u Silverstonu

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Formula 1 tim Meklaren za trku u Silverstonu koja će biti vožena u nedelju, pripremio je poseban vizuelni spektakl.

Britanska F1 ekipa odlučila je da za domaću trku privremeno skloni prepoznatljivu narandžastu papaja boju i predstavi specijalni retro dizajn "livery" za bolid MCL40.

Bolid ekipe Meklaren u belim bojama za trku u Silverstonu Foto: www.mclaren.com

Istorijski omaž

Ova promena boja Meklarena ima duboku istorijsku i tehnološku pozadinu, a ključni detalji obuhvataju sledeće aspekte. Prvo, to je istorijski omaž, tačnije povratak korenima iz 1966. godine. Dizajn je direktna posveta bolidu "McLaren M2B" - prvom automobilu Formule 1 koji je ovaj tim ikada konstruisao.

Bolidom dominiraju bela i zelena kombinacija boja, inspirisana originalnom šemom iz 1966. godine. Povod za ovo je proslava 60. godišnjice od trenutka kada je osnivač tima Novozelanđanin Brus Meklaren osvojio prve bodove za tim u istoriji. I to upravo na Velikoj nagradi Velike Britanije 1966. godine.

Lando Noris i Oskar Pjastri u beloj kombinaciji za trku u Silverstonu 2026. Foto: Printskrin/Instagram

Tradicija i inovacija

Tim Meklaren je na svojim zvaničnim stranicama na društvenim mrežama već pokazao bolid u novim bojama. Plasirao je i fotografije oba vozača, Oskara Pjastrija i aktuelnog svetskog šampiona Landa Norisa.

Zanimljivo, ova promena urađena je u saradnji Meklarena sa njihovim velikim sponzorom kompanijom "Google", tačnije pod okriljem brenda "Google Gemini", njihovog modela veštačke inteligencije. Kampanja nosi naziv "Spark What's Next" i osmišljena je tako da poveže tradiciju i inovacije, spajajući istorijski bolid "M2B" sa modernom tehnologijom i veštačkom inteligencijom koja danas pomaže timu u analizama i razvoju.

1/8 Vidi galeriju Meklaren Formula 1 bolid u belim bojama Foto: www.mclaren.com

Jedan od najboljih F1 timova

Silverston je tradicionalno mesto gde timovi, naročito oni sa sedištem u Velikoj Britaniji, poput Meklarena i Vilijamsa donose unikatne dizajne, a ovaj potez je definitivno privukao najveću pažnju kolekcionara i ljubitelja istorije Formule 1.

Meklaren je jedan od najstarijih, najuspešnijih i najprepoznatljivijih timova u istoriji Formule 1. Posle Ferarija, oni su drugi najstariji aktivni tim u "najvećem svetskom cirkusu". Imaju preko 180 pobeda na trkama, osam šampionskih titula u poretku konstruktora i 12 trofeja u plasmanu vozača - Airton Sena, Alan Prost, Mika Hakinen, Luis Hamilton, Niki Lauda, Emerson Fitipaldi i Džejms Hant.