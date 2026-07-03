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Ovaj 41-godišnji britanski biciklista nije se trkao od teškog udesa u avgustu 2025. godine, kada je pri brzini od skoro 50 kilometara na sat direktno udario u saobraćajni znak i pretrpeo teške povrede.

"Nažalost, dogodio se taj udes prošlog leta, to nije bio način na koji sam želeo da se završi. Ali čak i tada, znao sam da je gotovo", rekao je Frum, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

1/4 Vidi galeriju Kris Frum Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia, Anton Geisser / imago sportfotodienst / Profimedia

Frum se povlači kao jedan od najtrofejnijih biciklista u istoriji, sa osvojenih sedam velikih trka sa timom Skaj (sada Tim Ineos).

On je na Tur de Fransu slavio 2013, 2015, 2016. i 2017. godine, a takođe je pobedio na Điro d'Italiji 2018. godine i na Vuelti 2011. i 2017. godine.

Osvojio je i dve olimpijske bronzane medalje na hronometar 2012. i 2016. godine.