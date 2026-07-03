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Sedmostruki svetski šampion vozač Ferarija Luis Hamilton startovaće sa pol pozicije u sprint trci koja se vozi u sklopu trke Formule 1 za Veliku nagradu Velike Britanije, pošto je bio najbrži u kvalifikacijama.

Sa druge pozicije startovaće vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antoneli iz Mercedesa, koji je imao zaostatak za Hamiltonom od 0,011 sekundi.

Vozač Red Bula Maks Verstapen krenuće kao treći pošto je imao 0,321 sekundi zaostatka za Hamiltonom.

Vozač Ferarija Šarl Lekler zauzeo je četvrto mesto, ispred Džordža Rasela iz Mercedesa i aktuelnog svetskog šampiona Landa Norisa iz Mercedesa.

Vozač Meklarena Oskar Pjastri startovaće kao sedmi, Isak Hadžar iz Red Bula kao osmi, a deveto i 10. mesto su zauzeli vozači Rejsing bulsa Lijam Loson i Arvid Lindblad.

Sprint trka na programu je u subotu od 13 časova.

Kvalifikacije za trku su takođe sutra od 17.00, dok trka za Veliku nagradu Velike Britanije startuje u nedelju od 16.00.

(Beta)