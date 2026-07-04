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Kao jedna od tek tri žene na čelu nekog nacionalnog saveza pod okriljem Svetske biatlon federacije (IBU) u čijim projektima aktivno učestvuje i kao nekadašnji selektor nordijske reprezentacije Srbije na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji, nova predsednica BSS ima velike ambicije.

Već 10. jula na Zlatiboru će biti organizovano međunarodno takmičenje mlađih kategorija u letnjem biatlonu sa skijama na rolerima i laserskim puškama umesto pravih, na kojem je učešće već potvrdilo 200 takmičara iz više od 10 zemalja.

Manifestacija na srpskoj planinskoj lepotici predstavlja deo strategije Biatlon saveza Srbije u cilju razvoja ovog sporta za period od 2026. do 2030. godine. Plan obuhvata unapređenje rada Saveza i klubova, povećanje broja sportista, razvoj domaćih takmičenja, organizaciju internacionalnih događaja i stvaranje uslova za vrhunske rezultate.

Foto: Biatlon savez Srbije

Jedan od glavnih ciljeva jeste izgradnja stabilnog i održivog sistema koji će omogućiti dugoročan razvoj biatlona u Srbiji. Poseban fokus stavljen je na finansijsku stabilnost Saveza, jačanje klubova i otvaranje novih razvojnih centara na Zlatiboru, u Sjenici, na Kopaoniku i u Beogradu, kako bi se ovaj sport približio što većem broju mladih.

Strategija predviđa dalje unapređenje nacionalnog sistema takmičenja kroz organizaciju Kupa i Prvenstva Srbije, razvoj letnjeg, roler i laserskog biatlona, ali i kandidaturu Srbije za domaćinstvo međunarodnih takmičenja pod okriljem Međunarodne biatlon unije (IBU).

Veliki značaj dat je radu sa decom i mladima. Kroz program „Biatlon za sve“, razvoj školskog biatlona i sistem prepoznavanja talenata planirano je značajno povećanje broja učesnika, uz cilj da se do 2030. godine udvostruči broj registrovanih sportista i klubova.

1/4 Vidi galeriju Biatlon savez Srbije usvojio plan razvoja do 2030. godine Foto: Biatlon savez Srbije

Dokument posebnu pažnju posvećuje i transparentnom radu Saveza, usklađivanju sa domaćim propisima i pravilima IBU, kao i digitalizaciji poslovanja. Među prioritetima su i pokretanje programa parabiatlona, primena savremenih tehnologija u trenažnom procesu i saradnja sa obrazovnim i naučnim institucijama.

Krajnji cilj Strategije jeste da biatlon u Srbiji dobije znatno širu bazu, kvalitetniju infrastrukturu i veću međunarodnu prepoznatljivost, uz ambiciju da Savez postane jedan od najaktivnijih u regionu po broju realizovanih razvojnih projekata.

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