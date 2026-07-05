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Vozač Mercedesa Kimi Antoneli pobedio je danas u sprint trci Formule 1 koja je vožena u okviru Velike nagrade Velike Britanije.Drugo mesto osvojio je vozač Ferarija Luis Hamilton sa 2,745 sekundi zaostatka, dok je treći bio Lando Noris u Meklarenu koji je bio sporiji za 9,783 sekundi u odnosu na pobednika.

1/12 Vidi galeriju Kimi Antoneli Foto: Printskrin/Instagram

Vozač Mercedesa Džordž Rasel zauzeo je četvrto mesto, dok je peti bio Šarl Lekler u Ferariju. Bodove su na ovoj sprint trci osvojili i Maks Verstapen u Red Bulu, vozač Meklarena Oskar Pjastri i Arvid Lindblad iz Rejsing bulsa.

Antoneli je vodeći u generalnom plasmanu sa 103 boda, drugi je Rasel sa 88, dok je na trećem mestu Lekler sa 68 osvojenih bodova.