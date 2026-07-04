Antoneli je bio najbrži na stazi u Silverstonu rezultatom od 1:28,111 minuta.
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VELIKA NAGRADA VELIKE BRITANIJE: Antoneli na pol poziciji u trci Formule 1
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Vozač Mercedesa Kimi Antoneli startovaće sa prve pozicije u predstojećoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Velike Britanije, pošto je bio najbrži u današnjim kvalifikacijama.
Vozač Ferarija Šarl Lekler, startovaće kao drugi, pošto je bio sporiji 0,175 sekundi, a njegov timski kolega Luis Hamilton bio je treći sa 0,347 sekundi zaostatka.
Vozač Mercedesa zauzeo je četvrto mesto, peti je bio Isak Hadžar iz Red Bula, a sa šestog mesta startovaće aktuelni šampion Lando Noris iz Meklarena.
Vozač Red Bula Maks Verstapen bio je sedmi, a Oskar Pjastri iz Meklarena osmi.
Deveto i 10. mesto pripalo je dvojcu iz Rejsing Bulsa. Arvid Lindblad je bio deveti, a Lijam Loson 10.
Trka za Veliku nagradu Velike Britanije na programu je u nedelju od 16 časova.
(Beta)
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