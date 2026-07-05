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Rezultat utakmice je bio 17:13 (2:2, 6:1, 5:5, 4:5).

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Vasilije Martinović sa šest golova. Po dva puta su se u strelce upisali Novaković i Kojić, a po jednom Stanojević, Kovačević i Jauković.

Srbija na OTP kupu nastupa u sklopu priprema za učešće na Mediteranskim igrama (Taranto, Italija, 21.08 – 03.09.2026.), dok se Mađarska priprema za učešće na finalnom turniru Svetskog kupa, koji će biti odigran krajem meseca u Australiji.

Izabranici selektora Vladimira Vujasinovića dobro su otvorili utakmicu i golovima Martinovića i Kojića poveli 2:0. U završnici prvog perioda Mađari hvataju priključak i golovima Manhreca i Zalankija dolaze do izjednačenja.

Mađarska je u drugoj četvrtini stekla kapitalnu prednost. Raspucali su se mađarski vaterpolisti i, koristeći brojne greške naših reprezentativaca, serijom 6:1 došli do vođstva 8:3 na polovini meča.

U trećoj četvrtini Srbi su zaigrali bolje i u napadu i u odbrani, a Vasilije Martinović je postigao 4 vezana gola. Ipak, na momente su naši gubili koncentraciju, što su iskusni Mađari znali da iskoriste. U ovom periodu su obe reprezentacije postigle po 5 golova, tako da su na početku poslednje deonice domaćini imali +5.

U poslednjem periodu izabranici Vladimira Vujasinovića su uspeli da smanje prednost Mađarske.

U prethodno odigranoj utakmici drugog kola Holandija je pobedila Gruziju 15:14. Na tabeli je u vođstvu Mađarska sa 6 bodova, Srbija i Holandija imaju po 3, dok je Gruzija bez bodova.

U nedelju je na programu poslednje kolo: Srbija – Holandija (09:15), Mađarska – Gruzija (10:45).

Mađarska – Srbija 17:13 (2:2, 6:1, 5:5, 4:5)

MAĐARSKA: Čoma, Burijan 1, Manherc 4, Ekler 1, Varga 2, Dala, Fekete, Zalanki 3, Nemet, Vigvari 3, Janšik 1, Salai 1, Đapjaš, Sepfalvi 1.

SRBIJA: Glušac, Pljevančić, Stanojević 1, Novaković 2, Kojić 2, Milojević, Trtović, Gavrilović, Kovačević 1, Martinović 6, Krstić, Božović, Virijević, Jauković 1.

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