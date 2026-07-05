Slušaj vest

Čekaju nas novi fantastični mečevi, pri čemu će jedna od glavnih zvezda biti i sjajni srpski bokser, Almir Memić.

Ljubitelji boksa ponovo će biti u prilici da uživaju u borbi “Tajsona iz Prijepolja” u spektaklu koji će biti održan u hotelu “Malak” na Ilidži. To će ujedno biti šesta profi borba za Almira Memića, koji je svih prethodnih pet rešio u svoju korist, od čega je dva puta zabeležio nokaut.

Prethodno smo Almira Memića gledali u Boru na Balkan Boxing 7, kada je pobedio Jaga Kiziriju iz Gruzije jednoglasnom odlukom sudija posle šest rundi.

Ovoga puta, pred sarajevskom publikom, izazov će biti još veći, pošto je Almir Memić saznao da će njegov rival na Balkan Boxingu 9 biti Migel Luis Vaskez iz Kolumbije.

Kada je reč o Migelu Luisu Vaskezu, u pitanju je momak koji je napunio 23 godine, a koji u karijeri iza sebe ima 13 profi borbi, pri čemu je upisao šest pobeda i sedam poraza (6-7), od čega su tri trijumfa bila ostvarena nokautom.

Foto: Balkan Boxing

Trenutno je jedan od deset najboljih boksera Kolumbije. Interesantno je da je karijeru započeo sa šest uzastopnih pobeda protiv domaćih rivala, ali da za sada i dalje traži prvi trijumf na međunarodnoj sceni.

Poslednju borbu je Migel Luis Vaskez imao u maju 2026. godine, kada je u francuskom Pertuiju poražen od Rede Kama iz Francuske (18-2) tehničkim nokautom u četvrtoj rundi.

1/9 Vidi galeriju Almir Memić Foto: BSS, BSS/Aleksandar Stojanović

Zanimljivo je da je Migel Luis Vaskez sve mečeve u 2026. godini do sada imao isključivo u Francuskoj. Pre toga se sastajao sa Kijanuom Kloseom, Viktorom Jokom i Armenom Jepremjanom.

Nema sumnje da će Almir Memić imati dodatni motiv da nastavi svoj niz nepobedivosti u profi boksu na Balkan Boxingu 9 pred sarajevskom publikom, koja će mu nesumnjivo pružiti ogromnu podršku.

Pored Almira Memića, publika u Sarajevu će imati priliku da gleda i sjajne regionalne borce, Benjamina Poturka i Lea Cvitanovića, a detalji njihovih borbi će uskoro biti poznati.

Bonus video: