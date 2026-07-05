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Nakon poraza u četvrtfinalu od reprezentacije Španije, izabranici selektora Miloša Sakovića su u razigravanju za plasman od 5. do 8. mesta najpre pobedili Italiju sa 18:15 (5:3, 6:7, 2:2, 5:3), a zatim su u finalnoj utakmici za 5. mesto poraženi od Grčke 13:8 (5:1, 5:3, 0:2, 3:2).

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Milan Zelić sa 3 postignuta gola, dok su se po jedanput u strelce upisali Drobnjaković, Nešković, Rahpejma, Vasiljević i Munćan. Kod Grka su se istakli Angelopulos sa 3 i Pacilinakos sa 2 postignuta gola.

Mladi vaterpolisti Grčke su mnogo bolje otvorili utakmicu. Grci su brzo poveli 3:0, Srbija je smanjila golom Uroša Rahpejme, a u završnici prvog perioda sudije su dosudile čak 3 penala za Grčku, od kojih su 2 realizovana, tako da se na prvu pauzu otišlo ubedljivim vođstvom Helena 5:1.

Početkom druge četvrtine Zelić postiže gol za 5:2, ali Zuzidis već u sledećem napadu vraća Grke na +4. Do poluvremena Grci postižu još 4 gola, od kojih tri Angelopulos, a Srbi dva, preko Munćana i Drobnjakovića, tako da se na pauzu otišlo pri rezultatu 10:4.

U prve dve četvrtine Grci su imali bolju realizaciju igrača više — Grčka 6/3, Srbija 7/2 — kao i bolji procenat šuta, Grčka 47%, Srbija 26%.

U trećoj četvrtini bolja odbrana srpskih mladića i dva gola Milana Zelića dovode našu reprezentaciju do prihvatljivog zaostatka od 4 gola, uz nadu da se u poslednjem periodu može stići do potpunog preokreta.

Nažalost, poslednja četvrtina počela je golovima Grka. Leonidakis je pogodio za 11:6, a Levantis za 12:6. Istom merom su odgovorili naši mladi reprezentativci — Vasiljević za 12:7 i Nešković za 12:8 — ali je bilo kasno za nešto više od poraza. Konačan rezultat 13:8 postavio je Deligijanis, golom u napadu sa igračem više.

Grčka – Srbija 13:8 (5:1, 5:3, 0:2, 3:2)

GRČKA: Berdes, Levantis 1, Angelopulos 3, Leonidakis 1, Lampatos 1, Čacis 1, Mocias 1, Pacilinakos 2, Bicakos, Saros, Zuzunis 1, Damigos, Deligianis, Mancuridis.