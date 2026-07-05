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Knjiga "Monografija beogradskog sporta" prvi put je na jednom mestu objedinila više od jednog veka bogate sportske istorije prestonice.

To je bio povod za razgovor s Nikolom Penićem, gradskim sekretarom za sport, koji ima mnogo razloga da bude ponosan na ovaj sjajni projekat.

- Beograd je grad velikih sportskih tradicija i iznedrio je neke od najvećih sportista Srbije i sveta, među kojima i Novaka Đokovića, najboljeg tenisera svih vremena i jednog od najvećih sportista koje je planeta upoznala. Beograd je i grad velikih sportskih kolektiva poput sportskih društava Crvena zvezda i Partizan, čiji su uspesi ostavili neizbrisiv trag u evropskom i svetskom sportu. Na stranicama ove knjige nalaze se biografije beogradskih olimpijaca, osvajača medalja na Olimpijskim igrama, na svetskim i evropskim prvenstvima u olimpijskim sportovima. Jasna Šekarić, Nenad Stekić, Vladimir Vujasinović, Igor Milanović, Aleksandar Šapić, Aleksandar Đorđević, Radivoj Korać, Dragan Džajić, Dragan Stojković i mnogi drugi... To su ljudi koji su proslavili Beograd i Srbiju širom sveta. Svaki od njih povezan je s Beogradom rođenjem ili pripadnošću njegovim klubovima i svaki je svojim uspehom doprineo veličini našeg grada. Posebnu vrednost knjizi daje pregled svih seniorskih svetskih i evropskih prvenstava u olimpijskim sportovima održanim u Beogradu od 1932. godine do 2024. godine, kao i istorija klubova koji su osvojili najznačajnije međunarodne trofeje - počeo je priču Nikola Penić.

Foto: Grad Beograd

Priča o istoriji beogradskog sporta neće ostati samo između korica knjige, već će uskoro biti dostupna i mnogo široj publici.

- U toku je digitalizacija monografije i ona će, pretpostavljam do početka jeseni, biti dostupna na sajtu Sportskog saveza Beograda. Pored toga, zajedno sa Sekretarijatom za kulturu planiramo izložbu o beogradskom sportu u Salonu Muzeja grada Beograda. Verujem da će to biti odlična prilika da se građani još bolje upoznaju s bogatom sportskom istorijom našeg glavnog grada.

Jedan "detalj" predstavlja pravo blago.

- Fotografije! One su svedok vremena, zaista sam bio oduševljen dok sam gledao sve te istorijske momente koji zaslužuju da žive večno kroz monografiju.

Beograd je poslednjih decenija organizovao gotovo sva najveća međunarodna takmičenja, ali jedan san i dalje postoji. Veliki, ali ako nemamo velike snove...

- Bili smo domaćini Univerzijade, EYOF-a, fajnal-fora Evrolige, evropskih i svetskih prvenstava u brojnim sportovima. Kad pogledamo šta nam još nedostaje, rekao bih da su to Letnje olimpijske igre. To bi bio istorijski trenutak za Beograd. Organizovali smo praktično sve najveće sportske događaje, a Olimpijske igre ostaju najveći izazov za budućnost. Barselona je dobila prednost 1992. godine, a iskreno verujem da će budućnost doneti Beogradu krunu zvanu Letnje olimpijske igre.

Foto: Privatna Arhiva

Koliko je sport važan Gradu Beogradu najbolje potvrđuju konkretni rezultati i ulaganja u prethodnih nekoliko godina.

- Budžet granskim gradskim savezima je u periodu od 2022. do 2026. godine povećan za čak 80 odsto, a istovremeno su uvećana izdvajanja za sportska društva. Od ove godine uvedeno je linijsko finansiranje, pa sve kategorije sporta dobijaju isti iznos sredstava. Gradski granski savezi, njih 63, raspoređeni su u šest kategorija sporta. Posebno je značajno što se od 2026. godine prvi put finansira rad svih 17 opštinskih sportskih saveza. Ponosni smo i na realizaciju sajmova sporta, koji se četvrtu godinu zaredom održavaju na svih 17 beogradskih opština.

Dolazak UFC spektakla još jednom potvrđuje da je Beograd postao nezaobilazna destinacija za najveće svetske sportske događaje.

- Za Beograd je izuzetno značajno što u trenutku kad je situacija u svetu veoma složena, zbog ratova i globalnih kriza, jedan ovakav događaj dolazi upravo u naš grad. To potvrđuje da smo epicentar ovog dela Evrope kad je sport u pitanju. UFC je trenutno najbrže rastuća sportska organizacija na svetu i njen dolazak znači mnogo ne samo za sport već i za turizam i ekonomiju Beograda. Uveren sam da će to biti jedan od najznačajnijih sportskih događaja koje ćemo imati 2026. godine.

Foto: Grad Beograd

Košarkaška prestonica Najave desetogodišnjih licenca za Crvenu zvezdu i Partizan u Evroligi predstavljaju ogromno priznanje ne samo za klubove već i za Beograd kao evropski košarkaški centar. - To je velika stvar za razvoj klupskog sporta u našem gradu. Beograd je prepoznat kao prestonica košarke i verujem da će dugoročno prisustvo naših najvećih klubova u Evroligi dodatno doprineti razvoju sporta i popularizaciji košarke među mladima - jasan je Penić.

Akcija "Besplatni bazeni" iz godine u godinu obara rekorde i postala je jedna od najprepoznatljivijih sportskih mera Grada Beograda.

- To je inicijativa gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića i realizuje se već četvrtu godinu zaredom na devet gradskih plivališta. Do danas je podeljeno više od 100.000 kartica, a zabeležen je i rekordan broj ulazaka na bazene. Pored toga, Sekretarijat za sport tokom letnjeg i zimskog raspusta finansira besplatne sportske programe za decu školskog uzrasta u različitim sportskim centrima.

ulaznica za bazen Foto: Beoinfo

Beograd u narednom periodu očekuje veliki investicioni ciklus u sportsku infrastrukturu.

- Pri kraju je izgradnja Sportskog centra "Duda Ivković" na Crvenom krstu, koji će do kraja godine dobiti multifunkcionalnu sportsku dvoranu. Završen je i Odbojkaški centar na Tošinom bunaru, gradi se Nacionalni stadion u Surčinu, a uskoro počinje i izgradnja novog olimpijskog bazena u Južnom bulevaru. To će biti prvo novo plivalište u Beogradu posle gotovo tri decenije. U planu je i rekonstrukcija Pionirskog grada, kao i kompletna obnova Sportskog centra Voždovac.

Beogradska arena ostaje jedan od najvažnijih sportskih objekata u regionu.

- Ove godine Arena je dobila novog direktora Stefana Babića, koji odlično radi svoj posao. Već postoje ozbiljni planovi za rekonstrukciju i obnovu pojedinih delova objekta, kako bi Arena zadržala status jedne od najboljih dvorana u Evropi i nastavila da bude domaćin najvećih sportskih i drugih manifestacija. Ogroman je značaj Arene za celokupan srpski sport - zaključio je Penić.