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Tamo će boraviti do 21. jula.

Jahorina je već godinama tradicionalna baza srpskih boksera za završne pripreme pred najveća međunarodna takmičenja, zahvaljujući vrhunskim uslovima za rad, nadmorskoj visini i infrastrukturi koja ispunjava najviše svetske standarde. Upravo zbog toga ovaj olimpijski centar predstavlja idealno mesto za podizanje fizičke spreme, usavršavanje tehničko-taktičkih elemenata i tempiranje forme za najvažnije izazove u drugom delu sezone.

Selektor seniorske reprezentacije Milan Piperski na pripreme je pozvao devetoricu boksera: Ljubišu Staletovića (do 50 kg), Nikolu Maksimovića i Artura Ngapetijana (do 55 kg), Dimitrija Gorbenka (do 65 kg), Filipa Džidu i Jovana Nikolića (do 70 kg), Almira Memića (do 75 kg), Rastka Simića (do 80 kg) i Marka Pižuricu (do 90 kg).

U stručnom štabu reprezentacije, pored selektora Piperskog i selektora omladinske reprezentacije Branislava Jovičića, nalaze se i treneri Jevgenij Micov, Jevgenij Bandov i Horhe Luis Frometa.

"Pred nama je izuzetno važan period u kojem moramo da podignemo nivo pripremljenosti i uigramo sve ono što smo radili tokom dosadašnjeg dela sezone. Na Jahorini imamo vrhunske uslove za rad i zaista ništa nije prepušteno slučaju. Atmosfera u ekipi je odlična, momci su maksimalno motivisani i svesni izazova koji ih očekuju. Verujem da ćemo kvalitetnim radom na ovim pripremama stvoriti temelje da ova sezona bude ispunjena medaljama sa najvećih međunarodnih takmičenja. Očekuju nas Mediteranske igre i Evropsko prvenstvo i naš cilj je da Srbiju predstavimo na najbolji mogući način", rekao je selektor seniorske reprezentacije Milan Piperski.

Seniorsku reprezentaciju Srbije prvo očekuju XX Mediteranske igre koje će se održatiu italijanskom gradu Tarantu od 20. avgusta do 4. septembra 2026. godine, a potom Evropsko prvenstvo u Sofiji od 15. do 26. septembra.

Na Jahorini se priprema i omladinska reprezentacija Srbije. Selektor Branislav Jovičić pozvao je Pavla Popovića (do 50 kg), Filipa Stanojevića (do 55 kg), Nikolu Bogatinoskog (do 60 kg), Petra Sandića (do 65 kg), Vasilija Đurđevića (do 70 kg), Nikolu Jovičića (do 75 kg), Đorđa Đorića (do 80 kg) i Veljka Ristića (do 85 kg).

"Svaka reprezentativna akcija je prilika za napredak, a pripreme na Jahorini pružaju nam idealne uslove da radimo na svim segmentima neophodnim za vrhunski rezultat. Ova generacija poseduje veliki potencijal, ali uspeh dolazi samo kroz ozbiljan i predan rad. Momci su izuzetno motivisani, vredno treniraju i veruju u svoje mogućnosti. Naš cilj je da u nastavku sezone, najpre na Evropskom prvenstvu u Loznici, a zatim i na Svetskom prvenstvu u Budvi, ostvarimo rezultate koji će potvrditi kvalitet srpskog boksa i doneti nove medalje", istakao je selektor omladinske reprezentacije Branislav Jovičić.

Po završetku priprema na Jahorini reprezentativci će se preseliti na Palićko jezero, gde će nastaviti završnu fazu rada, sa akcentom na taktičko-tehničku pripremu i sparinge. Na Paliću će ostati do odlaska na međunarodna takmičenja seniori u Taranto, a omladinci u Loznicu.

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