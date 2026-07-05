RAPSODIJA SRBIJE ZA KRAJ TURNIRA! Vaterpolisti ostvarili pobedu od 15 golova razlike
Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Kojić sa šest golova. Po tri puta su se u strelce upisali Pjevančić, Trtović i Jauković, po dva gola su dali Novaković, Kovačević i Martinović, a jedan Stanojević.
Srbija je ovom pobedom zauzela drugo mesto na OTP Kupu, na kojem nastupa u sklopu priprema za učešće na Mediteranskim igrama (Taranto, Italija, 21.08 – 03.09.2026.).
Izabranici selektora Vladimira Vujasinovića su od samog početka utakmice diktirali ritam i sa pet uzastopnih golova stvorili osetnu prednost. Na kraju prvog perioda rezultat je bio 7:2. Početkom druge četvrtine se igralo gol za gol, a onda je Srbija novom serijom 4:0 došla do +8. Sve dileme, ako ih je i bilo, razrešene su u trećem periodu, koji je Srbija dobila rezultatom 6:0.
Holandija – Srbija 7:22 (2:7, 3:5, 0:6, 2:4)
HOLANDIJA: Spajker, Van der Shaaf, De Vris, Van der Verve 1, Mart van der Vejden 1, De Mej, Jukić 2, Jorit van der Vejden 1, Krist, De Veerd 1, Snel, Ten Broke, Stenbrink, Hofmejer 1.
SRBIJA: Glušac, Pljevančić 3, Stanojević 1, Novaković 2, Kojić 6, Milojević, Trtović 3, Gavrilović, Kovačević 2, Martinović 2, Galić, Božović, Virijević, Jauković 3.
Konačan plasman na OTP Kupu:
1. Mađarska 9
2. Srbija 6
3. Holandija 3
4. Gruzija 0
Bonus video: