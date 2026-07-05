Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Kojić sa šest golova. Po tri puta su se u strelce upisali Pjevančić, Trtović i Jauković, po dva gola su dali Novaković, Kovačević i Martinović, a jedan Stanojević.

Izabranici selektora Vladimira Vujasinovića su od samog početka utakmice diktirali ritam i sa pet uzastopnih golova stvorili osetnu prednost. Na kraju prvog perioda rezultat je bio 7:2. Početkom druge četvrtine se igralo gol za gol, a onda je Srbija novom serijom 4:0 došla do +8. Sve dileme, ako ih je i bilo, razrešene su u trećem periodu, koji je Srbija dobila rezultatom 6:0.