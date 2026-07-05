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Lekler je na stazi Silverston zabeležio ukupno devetu pobedu u karijeri, a drugo mesto je zauzeo domaći vozač i član Mercedesa Džordž Rasel.

1/6 Vidi galeriju Formula 1 Velika nagrada Abu Dabija Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Treću poziciju zauzeo je Leklerov timski kolega Luis Hamilton, četvrti je završio aktuelni svetski prvak iz Meklarena Lando Noris, a peto mesto je pripalo vozaču Red Bula Isaku Hadžaru, dok je njegov timski kolega Maks Verstapen izleteo sa staze četiri kruga pre kraja, u trenutku kada je zauzimao treće mesto.

Bodove su osvojili i vozači Rejsing Bulsa Lijam Loson i Arvid Lindblad, Gabrijel Bortoleto iz Audija, kao i vozači Alpina Franko Kolapinto i Pjer Gasli.

Vodeći u generalnom plasmanu ostaje vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli sa 179 bodova, koji je današnju trku završio na 16. mestu posle tehničkih problema i kazne od pet sekundi zbog prekoračenja staze.

Na drugom mestu se nalazi Rasel sa 154 boda, Hamilton je treći sa 147 bodova, a Lekler na četvrtoj poziciji ima 108 bodova.

U prva četiri startna reda našli su se vozači Mercedesa, Ferarija, Red Bula i Meklarena.

Sa pol pozicije je krenuo Antoneli, iza njega su se našli vozači Ferarija Lekler i Hamilton, dok je sa četvrtog startnog mesta počeo Rasel.

Petu poziciju na startu je zauzeo Hadžar, šesti je krenuo Noris, sedmi Verstapen, a sa osmog mesta je počeo Oskar Pjastri iz Meklarena.

Svi vozači trku su započeli na srednje tvrdim gumama, a odličan start imali su vozači Ferarija, koji su preuzeli prve dve pozicije, dok je Antoneli pao na treće mesto.

Na čelu se našao Lekler, iza njega je bio Hamilton, dok je jednu poziciju napredovao Verstapen i popeo se na šesto mesto.

U borbi za treće mesto Rasel je pokušao sa napadom na Antonelija, ali je Italijan odbranio poziciju od timskog kolege.

U prvom krugu dogodila su se dva incidenta. Pjastri je posle kontakta sa Losonom imao oštećeno prednje krilo, zbog čega je počeo da pada u plasmanu, da bi u drugom krugu otišao na zamenu krila.

Na startu se dogodio sudar između vozača Vilijamsa Aleksandera Albona i vozača Hasa Olivera Bermana, posle čega je Albon kažnjen sa 10 sekundi.

U trećem krugu Verstapen je bez većih problema obišao svog timskog kolegu Hadžara i preuzeo peto mesto.

Nekoliko krugova kasnije direkcija trke se odlučila da sa pet sekundi kazni Hamiltona, pošto je trku počeo pre startnog signala.

U samoj trci Lekler je imao tri sekunde prednosti u odnosu na Hamiltona, dok je Antoneli bio unutar jedne sekunde sa sedmostrukim svetskim prvakom.

Antoneli je u 11. krugu sa unutrašnje strane uspešno napao Hamiltona i preuzeo drugo mesto.

U nastavku trke razliku za Raselom je smanjivao Verstapen, dok je Noris u borbi za šesto mesto bio sve bliži Hadžaru.

Verstapen je napao Rasela u 17. krugu za četvrto mesto, ali je krug kasnije otišao na prvu zamenu guma i prešao na tvrde pneumatike.

U 22. krugu je za trenutak na snazi bilo virtuelno vozilo bezbednosti, pošto je na stazu pao kišobran jednog navijača.

Na zamenu guma su u 24. krugu otišli Hamilton i Rasel, a vozač Ferarija je zbog kazne ostao dodatnih pet sekundi u boksu.

Na polovini trke, u 26. krugu, u boks je otišao do tada vodeći Lekler, koji se vratio na drugo mesto iza Antonelija, koji se odlučio za drugačiju taktiku i duži ostanak na stazi.

Najveća borba se u narednim krugovima vodila za pozicije tri i četiri. Verstapen je imao probleme sa tvrdim gumama, Rasel je smanjivao razliku, a iza vozača Mercedesa se našao Hamilton.

U 31. krugu posle agresivnog napada Hamilton je za trenutak obišao Rasela, ali se vozač Mercedesa ubrzo vratio na četvrto mesto.

Rasel je u 34. krugu pokušao sa napadom na Verstapena, ali se Holanđanin odbranio u trenutku kada su iz ekipe Raselu javili da ima probušenu zadnju desnu gumu.

Britanac je zbog toga već u narednom krugu morao na drugo stajanje, a na stazu se vratio kao sedmi iza Hadžara i Norisa.

Krug kasnije na prvi odlazak u boks otišao je Antoneli, koji se vratio na drugo mesto sa 7,5 sekundi zaostatka za Leklerom.

Rasel je u međuvremenu obišao Hadžara za šesto mesto, dok je Hamilton pokušavao sa napadom na Verstapena, kojeg je obišao u 38. krugu.

Na kraju tog kruga van staze je završio vozač Audija Niko Hulkenberg, koji je okončao trku i omogućio virtuelno vozilo bezbednosti.

Tu priliku za odlazak u boks iskoristili su vozači Red Bula i Noris, što je Verstapenu omogućilo da se vrati na četvrtu poziciju.

Sa druge strane Ferari se odlučio da na stazi ostavi Leklera na starim gumama, iako je odlaskom u boks pod virtuelnim vozilom bezbednosti mogao da uštedi polovinu vremena predviđenu za stajanje.

Na kraju 41. kruga Antoneli je zbog tehničkog problema na bolidu naglo usporio i otišao u boks, gde su mu mehaničari zamenili krilo.

Ni to nije bilo dovoljno, Antoneli se na stazu vratio na peto mesto iza Rasela, ali je zbog problema sa kanalom za hlađenje kočnica nastavio da gubi vreme, da bi ubrzo pao na sedmo mesto sa kojeg je otišao na još jedno stajanje, gde su mehaničari pokušali da reše problem.

Na stazu se vratio kao deseti, ali je zaostatak za njim smanjivao Kolapinto, a takođe se našao i pod istragom zbog prekoračenja staze.

U 48. krugu sa staze je izleteo do tada trećeplasirani Verstapen, posle čega je direkcija trke poslala vozilo bezbednosti, a u istom krugu se iz trke povukao i Albon.

U boks su na zamenu guma i prelazak na meke pneumatike otišli vozači Ferarija, što je iskoristio Rasel i popeo se na drugo mesto ispred Hamiltona.

Vozilo bezbednosti je prvobitno trebalo da se povuče pred poslednji krug, ali je ipak ostalo na stazi, pa promena u plasmanu nije bilo, izuzev kazne Antoneliju, koji je sa dodatnih pet sekundi pao na 16. mesto i ostao bez bodova.

Šampionat Formule 1 se nastavlja 19. jula trkom za Veliku nagradu Belgije.