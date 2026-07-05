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"Jednostavno nisam imao snage danas. Preskočio sam start, dobio kaznu od pet sekundi, ali Šarl je danas imao brzinu ispred mene. Mučio sam se sa ravnotežom bolida, ali sam dao sve od sebe i zahvalan sam što sam na podijumu", naveo je Hamilton, a preneo Skaj Sports (Sky Sports).

1/6 Vidi galeriju Formula 1 Velika nagrada Abu Dabija Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Hamilton je zauzeo treće mesto u današnjoj trci za Veliku nagradu Velike Britanije, sa 0,772 sekunde zaostatka za svojim timskim kolegom, prvoplasiranim Šarlom Leklerom.

"Moram da čestitam Šarlu. Pobeda u ovoj trci je sjajno iskustvo i ovo je odličan rezultat za naš tim. Zato čestitke našem timu", rekao je Hamilton.

Hamilton je mogao i da ostane bez mesta na podijumu nakon današnje trke, ali mu je umesto vremenske kazne izrečena samo opomena.

Britanski vozač sa 147 bodova zauzima treće mesto u generalnom plasmanu vozača, iza članova Mercedesa Kimija Antonelija i Džordža Rasela.

Ferari u plasmanu konstruktora zauzima drugo mesto sa 255 bodova, 78 manje od prvoplasiranog Mercedesa.

"Tim radi fenomenalan posao. Imamo još posla da uradimo kako bismo zaista smanjili razliku u pogledu čistih performansi, ali pogledajte ove rezultate. Dve pobede za tim ove godine, ovo je fantastično", kazao je Hamilton.