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Beograd je od 5. do 7. jula bio centar sportskih dešavanja za mlade, ugostivši Državno finale Sportskih igara mladih, gde su se najbolji takmičari iz cele Srbije nadmetali u odbojci, odbojci na pesku i stonom tenisu, u okviru završnice 13. sezone Igara.

Državno finale u Beogradu počelo je dočekom takmičara i žrebom, koji su održani u Domu „Karađorđe“ na Zvezdari. Događaju su prisustvovali Marija Mihajlović, predsednica Plazma Sportskih igara mladih za Srbiju, Miodrag Gogić, izvršni direktor Igara za Srbiju, Aldina Međedović, koordinator Igara za Novi Pazar, Dragan Miljković, koordinator iz Lebana, i Dušanka Joksimović, koordinatorka za Grad Lazarevac.

Prisutnima se tokom svečanog dela programa obratila Marija Mihajlović, predsednica Plazma Sportskih igara mladih za Srbiju, koja je pozdravila takmičare, trenere i koordinatore, poželela im mnogo sreće na Državnom finalu u Beogradu i istakla da je samo učešće na završnici veliki uspeh za svu decu koja su kroz lokalna i regionalna takmičenja izborila plasman među najbolje u Srbiji.

Ona je naglasila da su Plazma Sportske igre mladih mesto na kojem deca, pored sportskog nadmetanja, uče o prijateljstvu, fer-pleju, poštovanju i važnosti zdravih životnih navika.

Foto: SIM

Takmičarski program počeo je narednog dana od 9 časova. Stoni tenis i odbojka održani su u Šumicama, dok su se najbolji takmičari u odbojci na pesku nadmetali na Adi Ciganliji. Mladi sportisti pokazali su veliku borbenost, timski duh, fer-plej i želju da svoje gradove predstave na najbolji način.

Na terenima u Beogradu okupili su se najuspešniji pojedinci i ekipe koji su pravo nastupa na Državnom finalu izborili kroz lokalna i regionalna takmičenja širom Srbije. Pored takmičarskog dela, Plazma Sportske igre mladih još jednom su pokazale da su mnogo više od sportskog događaja — prilika za druženje, nova poznanstva, zajedničke uspomene i promociju zdravih životnih navika među decom i mladima.

U stonom tenisu, u konkurenciji devojčica 2014. godišta, prvo mesto osvojila je Nina Crnković iz Bačke Topole, drugo mesto pripalo je Petri Ilić iz Beograda, dok je treća bila Elena Matić iz Loznice. U konkurenciji dečaka 2014. godišta prvo mesto osvojio je Iva Karakašević iz Beograda, drugo mesto osvojio je Lazar Dragoljević iz Novog Sada, dok je treći bio Lionel Roman iz Vlajkovca.

U kategoriji stoni tenis 2011. godište, kod devojčica je prvo mesto osvojila Sara Trifon iz Nikolinaca, druga je bila Lena Savičić iz Ugrinovaca, dok je treće mesto pripalo Viktoriji Jorgi. U konkurenciji dečaka najbolji je bio David Čapanda iz Selenče, drugo mesto osvojio je Andrija Stevanović iz Leskovca, dok je treći bio Kristijan Tripković iz Čačka.

U odbojci na pesku, u konkurenciji devojčica, prvo mesto osvojila je ekipa Andrea i Nina iz Beograda, drugo mesto pripalo je ekipi OK Apatin, dok je treće mesto osvojila ekipa ŽOK Novi Pazar. Za MVP igračicu proglašena je Nina Bezbradica iz pobedničke ekipe Andrea i Nina Beograd.

U konkurenciji dečaka u odbojci na pesku, prvo mesto osvojila je ekipa OK Crvena zvezda Beograd, drugo mesto pripalo je ekipi Kobas i Pire iz Beograda, dok je treće mesto osvojila ekipa Obrenovac. Za MVP igrača proglašen je Aleksandar Trubint iz ekipe OK Crvena zvezda Beograd.

U odbojci, u konkurenciji devojčica, prvo mesto osvojila je ekipa ŽOK Ub, drugo mesto pripalo je ekipi Zvezdice juga 016 iz Lebana, dok je treće mesto osvojila ekipa Tehničar iz Kraljeva. Za MVP igračicu proglašena je Ana Stegnjajić iz ekipe ŽOK Ub.

U konkurenciji dečaka u odbojci, prvo mesto osvojila je ekipa Crnjanski iz Beograda, drugo mesto pripalo je ekipi SD Vranje, dok je treće mesto osvojila ekipa Lavovi iz Sombora. Za MVP igrača proglašen je Tadija Alargić iz ekipe Crnjanski Beograd.

Dodela medalja za sve discipline održana je u Šumicama, a najuspešnijim takmičarima medalje su uručili proslavljena srpska odbojkašica Jovana Brakočević, olimpijska vicešampionka i evropska šampionka sa reprezentacijom Srbije, Marija Mihajlović, predsednica Igara za Srbiju, i Miodrag Gogić, izvršni direktor Igara za Srbiju.

Prisustvo Jovane Brakočević bilo je posebno značajno za mlade sportiste, koji su imali priliku da medalje prime od jedne od najuspešnijih srpskih odbojkašica. Njena karijera i sportski uspesi predstavljaju dodatnu motivaciju deci da nastave da se bave sportom, razvijaju timski duh i veruju u svoje ciljeve.

Proslavljena srpska odbojkašica Jovana Brakočević poručila je mladim sportistima da su upravo ovakva takmičenja i druženja obeležila i njene prve sportske korake. Istakla je da su turniri poput Plazma Sportskih igara mladih važni jer deci pružaju priliku da se takmiče, ali i da upoznaju vršnjake iz drugih gradova, steknu nova prijateljstva i kroz sport nauče vrednosti koje ostaju za ceo život.

Za učesnike je tokom boravka u Beogradu bio organizovan i prateći zabavni program, pa su deca u Domu „Karađorđe“ uživala u druženju uz DJ-a, nastavljajući tradiciju Plazma Sportskih igara mladih da sportska takmičenja povezuju sa zabavom, prijateljstvom i nezaboravnim uspomenama.

Nakon Beograda, Državna finala Plazma Sportskih igara mladih nastavljaju se u Požarevcu i Čačku. Požarevac će od 8. do 11. jula ugostiti Coca-Cola CUP i Telekom Srbija KUP u malom fudbalu, dok će Čačak od 15. do 18. jula biti domaćin državnih finala u Lino igri između dve vatre, Basketu 3x3 Sprite Cup i atletskoj trci na 60 metara.

Najuspešniji takmičari sa Državnih finala predstavljaće Srbiju na Međunarodnom finalu Plazma Sportskih igara mladih, koje će od 17. do 22. avgusta biti održano u Splitu, zajedno sa vršnjacima iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Severne Makedonije.

Sportske igre mladih predstavljaju najveću manifestaciju amaterskog sporta za decu i mlade u Evropi i već trinaest godina uspešno okupljaju hiljade dece širom Srbije, promovišući prijateljstvo, toleranciju, fer-plej, inkluziju i zdrave životne navike.