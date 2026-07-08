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Vozač ekipe Dekatlon holandski biciklista Olav Koj pobedio je na petoj etapi na Tur d'Fransu, dok je Norvežanin Torstajn Tren zadržao vođstvo u generalnom plasmanu.

Drugi je bio vozač Astane Nemac Maks Kanter, a treći vizač Sundvala Belgijanac Tim Merlije.

Prvo mesto u generalnom plasmanu zadržao je vozač ekipe Uno X Mobiliti Norvežanin Torstajn Tren, koji je zauzeo 54. mesto.

Tren je prvi rezultatom 16 sati, 32 minuta i sedam sekundi. Drugi je Amerikanac Šon Kvin iz ekipe Edžukejšn sa 28 sekundi zaostatka, a treće mesto zauzima Čeh Matijas Vacek iz Lidl Treka sa 3:50 minuta zaostatka.

Pogačar i Vingegor zauzimaju četvrto i peto mesto sa zaostatkom od po 7:53 minuta.

Naredna peta etapa vozi se u četvrtak od Poa do Gavarni-Žedra, dužine 186,2 kilometra.

(Beta)