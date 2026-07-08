"Bogatiji smo za jedno veliko iskustvo posle vikenda u Portugaliji koji je bodovan za Evropsko prvenstvo. Konkurencija je bila prejaka i neverovatna, bilo je raznih situacija koje su dovodile i do diskvalifikacije vozača. Drugim rečima trka nam je poslužila kao dobar trening i da spoznam kakvi sve takmičari postoje i čime se služe. Iz Portugalije smo krenuli put Bugarske koja će narednog vikenda biti domaćin Svetskog takmičenja. Imaćemo sasvim dovoljno vremena da se odmorimo i pripremimo za nove izazove", rekao je Nemanja Neca Jovanović.