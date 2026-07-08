Nemanja Neca Jovanović jedini predstavnik Džet ski saveza Srbije reprezentovao je našu zemlju na Evropskom takmičenju koje je održano u Portugaliji, osvojivši četvrto mesto u kategoriji Ski GP
DŽET SKI
SPREMAN ZA SVETSKO U BUGARSKOJ: Jovanović četvrti na Evropskom u Portugaliji
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"Bogatiji smo za jedno veliko iskustvo posle vikenda u Portugaliji koji je bodovan za Evropsko prvenstvo. Konkurencija je bila prejaka i neverovatna, bilo je raznih situacija koje su dovodile i do diskvalifikacije vozača. Drugim rečima trka nam je poslužila kao dobar trening i da spoznam kakvi sve takmičari postoje i čime se služe. Iz Portugalije smo krenuli put Bugarske koja će narednog vikenda biti domaćin Svetskog takmičenja. Imaćemo sasvim dovoljno vremena da se odmorimo i pripremimo za nove izazove", rekao je Nemanja Neca Jovanović.
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