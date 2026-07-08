Odbojkašice Srbije pobedile su Bugarsku 3:0 (25:16, 25:19, 27:25) u novom meču Lige nacija, odigranom u Beogradskoj areni.
LIGA NACIJA
SRBIJA PREGAZILA BUGARSKU: Maja Ognjenović se vratila posle 700 dana!
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Izabarnice Zorana Terzića tako su upisale treći trijumf u dosadašnjem delu Lige nacije i sada imaju skor 3-6.
Odbojkašice Srbije srpske odbojkašice Foto: OSSRB
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Odbojkašice Srbije bez velikih problema dobile su prva dva seta, a Bugarke su veći otpor pružile samo u trećem setu, kada su unele dramu i spasile dve meč lopte.
Ipak Srbija je iskoristila je treću priliku i obezbedila novu pobedu na startu turnira, koji se ove sedmice igra u Beogradu.
Posle 700 dana smo videli Maju Ognjenović na terenu u dresu Srbije, a najbolja u našem timu sa 16 poena bila je Zubić, dok je Tica imala 13, Kirov 9, Kurtagić 6, a Uzelac 5.
Kod Bugarske Stojanova je imala 12, Naneva 9, Milanova 7 poena
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