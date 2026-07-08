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Tom odlukom učinjen je značajan pomak ka učešću kompletnog tima Rusije na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

MOK je privremeno ukinuo suspenziju Ruskog olimpijskog komiteta i preporučio međunarodnim sportskim savezima da više ne moraju da proveravaju ruske sportiste kako bi im odobrili učešće kao neutralnim takmičarima.

"To je važan korak ka vraćanju legitimnih prava naših sportista da učestvuju na međunarodnim takmičenjima. Naše sportske vlasti će nastaviti da rade na tome. One ovaj posao obavljaju stalno i dosledno, i taj rad će biti nastavljen", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Ukrajina je oštro kritikovala odluku MOK-a da ukine ograničenja uvedena ubrzo nakon što je Rusija pokrenula invaziju 2022. godine.

Najveća ukrajinska teniska zvezda, Marta Kostjuk, polufinalistkinja Vimbldona, ocenila je odluku MOK-a kao "užasnu", dodavši da je "veoma, veoma daleko od principa fer-pleja".

Preporuka MOK-a za reintegraciju ruskih sportista u međunarodna takmičenja nije obavezujuća za pojedinačne međunarodne sportske saveze.

Svetska atletika je već saopštila da neće slediti tu preporuku, a za sada nema naznaka promena koje bi omogućile Rusiji povratak na velika fudbalska takmičenja, poput Evropskog prvenstva 2028. ili nekog budućeg Svetskog prvenstva.

(Beta)