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Hotel "Malak" na Ilidži ugostiće neka od najpoznatijih imena regionalne bokserske i kik-boks scene, a spisak mečeva koje ćemo gledati je i zvanično poznat. Imaćemo četiri boks meča i četiri u kik-boksu.

Ljubitelji borilačkih sportova ponovo će na delu moći da gledaju sina legendarnog Dževada Poturka, čuvene “BH Mašine” - Benjamina Poturka, koji će se boriti protiv Stefana Mihailova.

Poturak do sada ne zna za poraz u profesionalnim vodama, i u tri borbe upisao je isto toliko pobeda, od čega dve nokautom. U svom poslednjem meču, u Ložionici, slavio je protiv Kristijana Farkaša, dok je prethodno pobedio i Pala Olaha, kao i Edhema Hrustića.

Foto: Balkan Boxing

Što se Mihailova tiče, reč je o borcu koji je u svojoj karijeri upisao deset pobeda, od čega četiri prekidom, i u Sarajevo dolazi sa namerom da upiše novu profesionalnu pobedu, na gostujućem terenu.

Poznato je već da će se u Sarajevu boriti i “Tajson iz Prijepolja” - Almir Memić, koji će odmeriti snage sa Kolumbijcem Migelom Luisom Vaskezom u jednoj od dve glavne borbe večeri.

Pored toga, na Ilidži ćemo gledati i Ahmeda Džananovića (13-3-1), koji će ući u ring protiv čoveka koji iza sebe ima čak 100 profesionalnih mečeva - Miloša Janjanina iz Prijedora.

1/9 Vidi galeriju Almir Memić Foto: BSS, BSS/Aleksandar Stojanović

Nakon četiri uzastopne pobede, Džananović je doživeo poraz u Poljskoj, a sada na domaćem terenu želi da se vrati na pobedničke staze, i pokaže od čega je napravljen.

Kada je reč o bokserskom programu, gledaćemo i perspektivnog Lea Cvitanovića (2-0), koji će u potrazi za svojom trećom profesionalnom pobedom odmeriti snage sa Aidarom Oroskulovim iz Kirgistana (3-2-0).

Cvitanović je poslednji meč odradio u Ložionici pre manje od mesec dana, kada je na Balkan Boxing 8 događaju pobedio Meraba Turkadzea.

Biće zanimljivo i što se tiče kik-boks okršaja, te ćemo tako na delu gledati i dvostrukog WKU svetskog šampiona Muhameda Dupljaka, koji će se boriti protiv Dimitrija Đorđevića.

Momak koji je osim WKU titule, bio i WAKO svetski i evropski šampion, želi da se pokaže na domaćem terenu, i nema sumnje da će imati i veliku podršku publike.

Osim toga, Benjamin Guta će odmeriti snage sa Erminom Hadžajlijom, Ilija Antić će nastupiti protiv Imrana Botića, dok će Veljko Koturović u ring ući protiv Ise Zildžića.

Sve u svemu, nema sumnje da nas čeka još jedan borilački spektakl, a direktan prenos moći ćete da gledate na TV ArenaFight.

Spisak svih mečeva na Balkan Boxing 9:

BOKS

Almir Memić - Migel Luis Vaskez

Benjamin Poturak - Stefan Mihailov

Ahmed Džananović - Miloš Janjanin

Leo Cvitanović - Aidar Oroskulov

KIK-BOKS

Dimitrije Đorđević - Muhamed Dupljak

Velljko Koturović - Isa Zildžić

Ilija Antić - Imran Botić

Benjamin Guta - Ermin Hadžajlija

Bonus video: