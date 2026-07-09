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Zimske olimpijske igre 2030. godine koje će uglavnom biti održane u francuskim Alpima, dobiće još jednu brzoklizačku disciplinu - Tim sprint - odlučio je Izvršni odbor Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), a saopštila Internacionalna klizačka unija (ISU).

Tim-sprint trke u brzom klizanju su atipično takmičenje, u kojem tri takmičara iste reprezentacije startuju u svojevrsnom voziću i tako klizaju samo prvi od ukupno tri kruga (svaki po 400 metara). U drugom krugu ostaju dva klizača, a poslednji krug kliza samo jedan od njih, onaj koji je na startu bio na kraju mini vozića.

Kao i u svim ostalim disciplinama i u tim sprintu u svakoj trci se takmiče po dva učesnika (dve ekipe u ovom slučaju), ali se za razliku od pojedinačne konkurencije startuje sa razmakom od pola kruga (200 metara) kako ni u jednom momentu ne bi došlo do direktnog kontakta.

Sinhronizacija takmičara u ekipama je od velike važnosti, pa je izuzetno bitna uigranost i ujednačenost ekipe, kao i sposobnost da se veoma brzo kliza potpuno usklađeno i u istom ritmu sa ostalim članovima tima.

Svetski rekord u muškoj konkurenciji drže Amerikanci rezultatom 1:16.98 minuta, dok je u ženskoj konkurenciji najbrža do sada bila holandska ekipa 1:24.02 minuta.