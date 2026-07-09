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Kako se navodi, ruske nacionalne reprezentacije biće vraćene i na FIVB rang-listu sa istim brojem bodova koje su imale u trenutku kada su im bodovi zamrznuti odlukom Odbora administracije FIVB.

Pored toga, isticanje ruske zastave, himne, nacionalnih boja ili bilo kojih drugih obeležja biće u diskrecionoj nadležnosti FIVB i Evropske odbojkaške konfederacije (CEV). ; Odluka o tome, kako se objašnjava, biće doneta blagovremeno, u konsultaciji sa relevantnim međunarodnim sportskim organizacijama, kako bi se obezbedilo puno učešće sportista.

U skladu sa preporukom MOK-a, biće razvijen i sproveden poseban, sveobuhvatan plan antidoping testiranja, koji će realizovati Međunarodna agencija za testiranje, navodi se u saopštenju.

1/11 Vidi galeriju Odbojkaši Foto: OSSRB, Screenshot, Instagram

FIVB i dalje, kako se ističe, izražava duboku zabrinutost zbog rata koji i dalje traje u Ukrajini i najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja.

"Nastavljamo da se nadamo mirnom rešenju u što skorijem roku i ostajemo posvećeni pružanju podrške ukrajinskoj odbojkaškoj zajednici kroz FIVB program osnaživanja odbojke", navodi se.

Administrativni Bord FIVB je prethodno doneo odluku da dozvoli takmičenje mlađim reprezentativnim selekcijama Rusije i Belorusije na kontinentalnim i svetskim takmičenjima. Ta odluka je stupila na snagu 1. januara 2026.