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Evropska odbojkaška konfederacija (CEV) saopštila je danas da će se žreb za evropske kupove za narednu sezonu održati u sredu, 15. jula, u Luksemburgu.

CEV je objavio i listu učesnika po takmičenjima, pa će Srbiju u konkurenciji odbojkašica predstavljati TENT iz Obrenovca u grupnoj fazi Lige šampiona, Ub i Crvena zvezda u Kupu CEV i Železničar iz Lajkovca u Kupu izazivača.

1/10 Vidi galeriju Odbojkaška reprezentacija Srbije SP 2025 Foto: OSSRB, Ossrb.org

U konkurenciji odbojkaša, Srbiju će predstavljati Crvena zvezda u Kupu CEV i Karađorđe iz Topole i Takovo iz Gornjeg Milanovca u Kupu izazivača.

U BVA Kupu Srbiju mogu predstavljati Radnički iz Beograda u konkurenciji odbojkašica i Vojvodina iz Novog Sada u konkurenciji odbojkaša. Pobednici BVA Kupa igraće u Kupu izazivača.