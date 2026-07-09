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Kako se navodi, 30-godišnji levi bek Filip Taleski potpisao je ugovor sa rukometnim klubom iz Ohrida za sezonu 2026/27. sa mogućnošću produžetka za sezonu 2027/28.

Taleski dolazi iz mađarske ekipe Tatabanja i u Ohridu će nositi dres sa brojem 28. Potiče iz rukometne škole skopskog Metalurga, odakle je otišao u bundesligaški tim Rajn Nekar Leven, a igrao je i za nemački Balingen, Vardar iz Skoplja i portugalsku Benfiku.

"Potpis za GRK Ohrid za mene predstavlja novi, veliki izazov i izuzetno motivišući projekat. Klub je pokazao ogromnu želju, ozbiljnu viziju i ambiciju koja se potpuno poklapa sa mojim ličnim i sportskim ciljevima. Srećan sam što nosim dres Ohrida, kluba koji neumoljivo raste i ima fantastičnu publiku", rekao je Taleski.

Filip Taleski je osmo pojačanje rukometnog kluba iz Ohrida, koji vodi srpski trener Boris Rojević, za predstojeću sezonu.

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