TUR D'FRANS: Pogačar pobedio u šestoj etapi i ponovo preuzeo vođstvo
Vozač ekipe Emirejts je etapu dugu 186,2 kilometra od Poa do Gavarnje-Žedra prešao za četiri sata, 32 minuta i sedam sekundi.
On je u velikoj planinskoj etapi ovogodišnje trke u Pirinejima izveo solo vožnju, poslednjih 43 kilometara vozio je sam i ostvario svoju 23. etapnu pobedu na Turu.
Drugo mesto zauzeo je njegov veliki rival Danac Jonas Vingegor iz Visme sa 2:38 minuta zaostatka, a treći je bio Italijan Isak Del Toro iz Emirejtsa sa 2:57 minuta zaostatka.
Isti zaostatak imali su Belgijanac iz Red Bula Remko Evenepul i Francuz Pol Segzas iz ekipe Dekatlon.
Četvorostruki šampion Tura Pogačar je ponovo obukao žutu majicu vodećeg i prvi je u generalnom plasmanu sa 21 sat, 11 minuta i 57 sekundi.
Drugi je Vingegor sa 2:42 minuta zaostatka, a treći je Del Toro sa 3:27 minuta zaostatka.
Do danas vodeći ;Norvežanin Torstajn Tren iz ekipe Uno X Mobiliti pao je tokom spusta, ali je posle lekarskog pregleda urzo nastavio trku.
Naredna sedma etapa vozi se u petak od Ažemoa do Bordoa dužine 175,1 kilometar.
(Beta)