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Vozač ekipe Emirejts je etapu dugu 186,2 kilometra od Poa do Gavarnje-Žedra prešao za četiri sata, 32 minuta i sedam sekundi.

On je u velikoj planinskoj etapi ovogodišnje trke u Pirinejima izveo solo vožnju, poslednjih 43 kilometara vozio je sam i ostvario svoju 23. etapnu pobedu na Turu.

Drugo mesto zauzeo je njegov veliki rival Danac Jonas Vingegor iz Visme sa 2:38 minuta zaostatka, a treći je bio Italijan Isak Del Toro iz Emirejtsa sa 2:57 minuta zaostatka.

Isti zaostatak imali su Belgijanac iz Red Bula Remko Evenepul i Francuz Pol Segzas iz ekipe Dekatlon.

Četvorostruki šampion Tura Pogačar je ponovo obukao žutu majicu vodećeg i prvi je u generalnom plasmanu sa 21 sat, 11 minuta i 57 sekundi.

Drugi je Vingegor sa 2:42 minuta zaostatka, a treći je Del Toro sa 3:27 minuta zaostatka.

Do danas vodeći ;Norvežanin Torstajn Tren iz ekipe Uno X Mobiliti pao je tokom spusta, ali je posle lekarskog pregleda urzo nastavio trku.

Naredna sedma etapa vozi se u petak od Ažemoa do Bordoa dužine 175,1 kilometar.

(Beta)