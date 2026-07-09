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Reprezentativka Srbije u rvanju Evelin Ujhelji osvojila je bronzanu medalju na juniorskom Evropskom prvenstvu koje se održava u Severnoj Makedoniji.

Rvanje Foto: Rvački savez Srbije, Privatna Arhiva

 Naša rvačica u kategoriji do 76 kilograma je u odlučujućem meču ubedljivo pobedila Nemicu Lotu Englih.

Koliko je Ujhelji bila dominantna u borbi za bronzano odličje govori i podatak da je pri vođstvu od 7:0 uspela i da tušira svoju protivnicu.

Zanimljivo je istaći da je ovo već druga medalja za Evelin Ujhelji na evropskim šampionatima, pošto je pre tri godine na pionirskom prvenstvu Starog kontinenta u Albaniji takođe osvojila bronzu.

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Aleksandar Kareljin, rvanje, rvač Izvor: Kurir