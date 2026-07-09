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Najefikasnija kod reprezentacije Srbije bila je Branka Tica sa 16 poena. Maša Kirov je dodala 15 poena, dok su Vanja Ivanović i Anja Zubić upisale po 12 poena.

Kod selekcije Francuske najefikasnija je bila Lilu Ratahiri sa 24 poena, dok je Iman Endiaje dodala 23 poena.

Reprezentacija Srbije zauzima 13. mesto na tabeli Lige nacija sa tri pobede, sedam poraza i 14 bodova, dok se selekcija Francuske nalazi na 16. poziciji sa skorom 2/8 i šest bodova.

Srpske odbojkašice će u sledećoj utakmici, u Beogradu igrati protiv reprezentacije Nemačke, dok Francusku na istom mestu očekuje duel sa Bugarskom.

(Beta)