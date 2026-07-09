Slušaj vest

Najefikasnija kod reprezentacije Srbije bila je Branka Tica sa 16 poena. Maša Kirov je dodala 15 poena, dok su Vanja Ivanović i Anja Zubić upisale po 12 poena.

Kod selekcije Francuske najefikasnija je bila Lilu Ratahiri sa 24 poena, dok je Iman Endiaje dodala 23 poena.

Reprezentacija Srbije zauzima 13. mesto na tabeli Lige nacija sa tri pobede, sedam poraza i 14 bodova, dok se selekcija Francuske nalazi na 16. poziciji sa skorom 2/8 i šest bodova.

Srpske odbojkašice će u sledećoj utakmici, u Beogradu igrati protiv reprezentacije Nemačke, dok Francusku na istom mestu očekuje duel sa Bugarskom.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviSRBIJA PREGAZILA BUGARSKU: Maja Ognjenović se vratila posle 700 dana!
Odbojkašice Srbije
Ostali sportoviSRPSKI SPORTISTA SE OŽENIO U PAUZI IZMEĐU DVE UTAKMICE! PREŠAO 1.800 KM: Pokazao koliko voli svoju dragu, ali i koliko poštuje grb i himnu Srbije!
Lazar Marinović
Ostali sportoviGLAVU GORE! Poraz odbojkaša Srbije od SAD u Ligi nacija!
Odbojkaši Srbije
Ostali sportoviPORAZ SRBIJE OD SAD! Naše devojke sada stižu u Beograd
Odbojkašice Srbije

04:18
FUDBALSKI SPEKTAKL ILI POLITIČKI PROJEKAT? Avramović i Stanković bez zadrške o onome što se dešava iza kulisa Izvor: Kurir televizija