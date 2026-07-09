"Da je peti put ove sezone, nije strašno, nego ja mislim da je oko dvanaest ili trinaest zaredom. Ništa nije slučajno. To su stvari koje su, nažalost, normalne za ovu ekipu. Ima dosta igrača koji... Ne mogu da kažem da nemaju iskustvo, jer je to nešto sa čim se čovek uglavnom rađa. Plaše se, jednostavno. Strah je prisutan i vidljiv. U trećem setu, kada su Francuskinje povele sa par poena razlike, već se videlo da su se ruke ukočile. Više nismo mogli da serviramo, nismo mogli da napadamo, napad je totalno stao. I normalno je onda došlo do ovoga. To nam se svaki put isto dešava, nema apsolutno nikakve razlike", rekao je Zoran Terzić.