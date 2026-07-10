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Događaj će se održati u prestonici Bosne i Hercegovine, Sarajevu, 24. jula u hotelu Malak na Ilidži.

Popularni “Tajson iz Prijepolja” ukrstiće se u ringu sa bokserom iz Kolumbije, Migelom Luisom Vaskezom, gde će pokušati da zadrži svoj besprekoran skor u profi boksu.

Ovo će za Memića biti ukupno šesta profesionalna borba, a do sada ima svih pet pobeda, od čega su dve došle nakon nokauta, dok njegov rival ima skor od šest pobeda i sedam boraza.

Kao najavu za predstojeći Balkan Boxing 9, Almir Memić bio je gost “Bokscasta”, posvećenom plemenitoj veštini u Srbiji.

Sjajni bokser iz Prijepolja otvorio je priču zanimljivim detaljima iz svog života, teškom odrastanju posle pogibije oca, kako ga je povukla ulica, a onda ga je na pravi put izvukao upravo boks.

Dobar deo razgovora bio je posvećen i rivalstvu sa Jovanom Nikolićem, sa kojim je do sada imao tri borbe u olimpijskom boksu, od čega su poslednje dve "zaludele" celu Srbiju i boksersku javnost i verovatno su dve najbolje borbe u poslednjih 20 godina, pa se sada sa velikim nestrpljenjem čeka njihova međusobna borba u profi ringu.

Foto: Balkan Boxing

Nema sumnje da su upravo Almir Memić i Jovan Nikolić ponovo oživeli srpski boks i vratili mu onaj stari sjaj. A uskoro će, uz svesrdnu podršku Bokserskog saveza Srbije i predsednika Nenada Borovčanina imati mogućnost da se bore uz honorar po 100.000 evra za obojicu, i nagrade u vidu automobila, satova i mnogih drugih benefita, što je prvi čovek Saveza nedavno najavio, takođe gostujući u "Bokscastu".

- Mislim da je to jedan od većih uspeha profi boksa u Srbiji, ali jednostavno, tako reći, koji god da izgubi, on mnogo gubi - da li Jovan ili ja. Za obojicu je to mač sa dve oštrice. To je stvarno dobar honorar. Ljudi koji grade svoju karijeru na neki lakši način ne mogu da uspeju da dođu do takvog meča, jer je do njega baš teško doći. Treba jako velika sredstva da se izdvoje za takve mečeve. Nenad Borovčanin je rekao da je moguće da će se to desiti sledeće godine. Ostaje da verujemo u to i da će se sledeće godine dogoditi taj meč - rekao je Memić.

Foto: Balkan Boxing

Prokomentarisao je “Srpski Tajson” i prethodni meč koji je imao sa Jovanom Nikolićem, gde je poražen jednoglasnom odlukom sudija na Beogradskom pobedniku.

- Imali smo pre toga kamp u Loznici i dao sam malo više sebe tada… Nažalost, u tom trenutku nisam dao svoj maksimum, nešto više od toga. Bio sam umoran, ali idemo dalje. Nekada je poraz samo lekcija. Po mom mišljenju je bio bolji naš prvi meč, i on i ja smo bili sveži. Bilo je više bokserskih elemenata, kontraudaraca, pogađanja.

Pored Almira Memića na spektaklu Balkan Boxing 9 u Sarajevu očekuju nas i borbe regionalnih zvezda boksa - Lea Cvitanovića, Benjamina Poturka, koji će takođe zasigurno imati veliku podršku domaćih navijača.

Program za Balkan Boxing 9 u Sarajevu:

Boks:

Almir Memić - Migel Luis Vaskez

Benjamin Poturak - Stefan Mihailov

Ahmed Džananović - Miloš Janjanin

Leo Cvitanović - Aidar Oroskulov

Kik-boks:

Dimitrije Đorđević - Muhamed Dupljak

Veljko Koturović - Isa Zildžić

Ilija Antić - Imran Botić