Biciklista ekipe Soudal-Kvik Step, Belgijanac Tim Merlir pobedio je u sedmoj etapi Tur d'Fransa, dok je Slovenac Tadej Pogačar zadržao vođstvo u generalnom plasmanu.
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TUR D'FRANS: Belgijanac Merlir pobednik sedme etape
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Merlir je etapu dugačku 175,1 kilometar, koja je vožena od Ažemoa do Bordoa, prešao za tri sata, 44 minuta i 20 sekundi.
Drugo mesto zauzeo je vozač ekipe Uno-X Mobiliti, Norvežanin Seren Verenskjold, dok je treći bio Eritrejac Binijam Girmaj iz ekipe NSN.
Prvo mesto u generalnom plasmanu zadržao je Pogačar, član ekipe Emirejts, koji je zauzeo 56. mesto u današnjoj etapi.
Pogačar je prvi rezultatom od 24 sata, 56 minuta i 17 sekundi, ispred drugoplasiranog Danca Jonasa Vingegora iz ekipe Visma, sa dva minuta i 42 sekunde zaostatka, i svog klupskog kolege, trećeplasiranog Isaka del Tora iz Meksika, sa tri minuta i 27 sekundi zaostatka.
Naredna etapa trke je dugačka 180,4 kilometra i biće vožena u subotu od Perigea do Beržeraka.
(Beta)
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