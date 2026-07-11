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Balkan Boxing je u poslednjih nekoliko meseci uspeo da uradi veliku stvar u popularizaciji boksa na području Balkana. Pred nama je deveti po redu događaj koji će se održati u Sarajevu u hotelu “Malak” 24. jula na Ilidži.

Na ovom događaju moći ćemo da gledamo neke od najkvalitetnijih boraca, pošto će se u ringu naći Almir Memić, Leo Cvitanović, Benjamin Poturak, Ahmed Džananović… a gledaćemo i spektakularne kik-boksere na delu, jer će biti i četiri K1 borbi.

Svi se pitaju gde su krajnje granice Balkan Boxinga, a predsednik Bokserskog saveza, Nenad Borovčanin najavljuje još noviteta i napad na Evropu. Pre svega je, kako i sam kaže, bilo potrebno ujediniti region oko ringa, a o tome je pričao u razgovoru sa legendarnim sportskim komentatorom Marjanom Makijem Mijailovićem, sa kojim je razgovarao u centru Sarajeva na Baščaršiji zajedno sa legendarnim Dževadom Poturkom, popularnom “BH mašinom”.

- Što se tiče boksa, Bokserskog saveza Srbije, naše organizacije Balkan Boxing, upravo to i jeste cilj - da u jednom istom ringu budu bokseri i iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore. Da to bude jedna grupa, jedna ekipa, da zajedno se pripremaju, da zajedno treniraju, da zajedno koriste sale, iste trenere i slično. A sa druge strane, da tu budu bokseri iz inostranstva, možda najbolje ovi sa zapada, jer su nam oni nekako najslađi za borbu. Mislim da je to nešto što je dodatna simulacija za publiku koja to gleda i prati, naročito koja to gleda i preko malih ekrana, odnosno preko Arena Channels Group, bilo da je to putem Arena Premium kanala, bilo na Areni Sport i Areni Fight. Svi naši mečevi naredne četiri godine biće uživo na pomenutim kanalima - najavio je Borovčanin.

Nenad Borovčanin je dodao da su za razvoj boksa na Balkanu najzaslužniji sami treneri.

- Pre svega, ja opet i uvek zahvalnost i priznanje odajem trenerima. To su ljudi koji žive za boks, za boksere, žrtvuju svoja primanja, žrtvuju vreme svojih porodica. Sve su to ljudi koji su manje-više radnička klasa, niko ne živi od boksa nego za boks i mnogo toga daju toj deci. Pre svega su im mnogo češće i više roditelji nego njihovi roditelji sami. To su ljudi zahvaljujući kojima je boks opstao i zahvaljujući kojima mi imamo temelje na koje možemo da gradimo dalje - izjavio je predsednik Bokserskog saveza Srbije, pa se nadovezao:

- Popularnost i ta priča o kojoj govorite je došla zahvaljujući pobedama naših boksera i bokserki u ringovima. Kao što sam rekao i na početku, kada smo počeli da sarađujemo sa Savezima iz regiona, tad smo počeli mnogo bolje rezultate da imamo zajedno. Jer kad svi ti bokseri, kojih ima šest-sedam u jednoj kategoriji, odu na prvenstvo, a u svakoj kategoriji imamo po šest-sedam iz svih republika, odnosno zemalja regiona, kad se takmiče ko više trči, ko više tegova podigne, ko jače udari u džak, pa na sparinzimar rade i sve ostalo, onda oni rastu kao bokseri, a posle toga mnogo lakše u ringu pobeđuju boksere iz sovjetskih, azijskih zemalja, sa Kube, iz Sjedinjenih Američkih Država - zaključio je Borovčanin.

Sa Nenadom Borovčaninom je razgovarao i legendarni bokser Dževad Poturak, inače otac Benjamina Poturka kojeg ćemo gledati u ringu u Sarajevu. Upravo nakon njihove duge i uspešne saradnje je nastala kolaboracija između Balkan Boxinga i organizacije No Limit Fighting Network.

- Nakon višegodišnjeg druženja nas dvojica smo shvatili da treba da gradimo mostove i da svi mostovi budu tako jaki i čvrsti, da se nadam da ćemo našoj mladosti dati jednu priliku da mogu da se pokažu na ovim našim lepim prostorima, a ne da naši momci kuckaju po tamo nekim rupama po Evropi i svetu. Rodila se ideja nakon što je Benjamin boksovao na dva - tri događaja, Nenad ga je primetio, video u njemu jedan stvarni potencijal za boks. I naravno, svi ljudi iz Srbije zajedno sa Nenadom, došli su na ideju da napravimo kolaboraciju dve jako uspešne organizacije, kao što su No Limit organizacija i Balkan Boxing - objasnio je Dževad Porturak.