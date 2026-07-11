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Španac je bio brži od vozača Gresini rejsinga Aleksa Markesa i vozača VR46 tima Fabija Di Đanantonija koji su zauzeli drugo, odnosno treće mesto.

Markesu je ovo bila 19. pobeda u sprint trkama. Lider u generalnom poretku Moto GP šampionata i dalje je Horhe Martin koji ima 197 bodova, Beceki je drugi sa 11 bodova manje, dok je treći Di Đanantonio sa 184 boda. Markes je ranije danas osvojio i pol poziciju pred sutrašnju trku pošto je bio najbolji i u kvalifikacijama.

Vreme svetskog šampiona iznosilo je 1:19,041, odnosno on je bio i u kvalifikacijama brži od Aleksa Markesa i Di Đanantonija.

Horhe Martin bio je deveti u kvalifikacijama. Njegov klupski kolega iz Aprilije Marko Beceki doživeo je težak pad, a kasnije je potvrđeno da je polomio ključnu kost.

Trka za Veliku nagradu Nemačke vozi se sutra od 15.00.

(Beta)