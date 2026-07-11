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Merlije je etapu dugačku 180,4 kilometra od Perigea do Beržeraka prešao za tri sata, 52 minuta i 50 sekundi i tako stigao do druge uzastopne etapne pobede. Etapa je bila izuzetno teška, završena je sprintom, a tokom trke izmerena je temperatura od 37 stepeni.

Drugo mesto osvojio je Eritrejac Binijam Girmaj iz ekipe NSN, dok je treći bio Holanđanin Olav Koj, vozač ekipe Dekatlon CMA CGM.

Četvorostruki šampion Pogačar, vozač ekipe Emirejts, završio je trku u glavnoj grupi zajedno sa dvostrukim šampionom Jonasom Vingegorom iz ekipe Visma i zadržao ukupnu prednost od dva minuta i 42 sekunde u odnosu na svog glavnog rivala.

Treće mesto u generalnom poretku zauzima Meksikanac Isak del Toro iz Emirejtsa koji za klupskim kolegom zaostaje tri minuta i 27 sekundi. Naredna, deveta etapa Tur de Fransa vozi se sutra od Malmora do Isela u dužini od 185,5 kilometara.

Trka se završava u Parizu 26. jula.

(Beta)