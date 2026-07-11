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Sutrašnja, deveta etapa je brdska od Malmora do Isela, a skraćena je za 30 kilometara na ukupno 155,5 kilometara.

Organizatori su doneli ovu odluku jer je lokalni departman, u kojem se vozi etapa, proglasio crveni meteoalarm.

I današnja etapa od Perigea do Beržeraka vožena u teškim uslovima, pošto je tokom trke izmerena temperatura od 37 stepeni.

"Kao i svakog dana, mnogo vode i stalno hlađenje tela. Telo se umara na vrućini. Svakako moramo da budemo oprezni i da nastavimo sa hlađenjem, kao i da vodimo računa o ishrani i hidrataciji", rekao je Slovenac Tadej Pogačar, vodeći u generalnom poretku.

Trka se završava u Parizu 26. jula.

(Beta)

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Aleks Zeković crveni karton Izvor: YouTube/FK Partizan Beograd