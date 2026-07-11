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Srbija upisala četvrtu pobedu u ovogodišnjem izdanju Lige nacije i sada je 11. na tabeli sa 17 bodova.

Najefikasnija u pobedničkom timu bila je Nina Čajić sa 22 poena, Branka Tica je upisala deset, a Maša Kirov devet poena.

U redovima Nemačke najbolja je bila Marija Tabatčuks sa deset poena.

Srbija će poslednju utakmicu ove sedmice odigrati sutra od 20.00 protiv Holandije.

(Beta)

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