Ženska odbojkaška pobedila je u Beogradu selekciju Nemačke sa 3:0 (25:20, 25:22, 25:23), u trećoj utakmici treće sedmice Lige nacija.
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ODBOJKAŠICE MAKSIMALNE: Srpkinje slavile nad Nemačkom u Ligi nacija
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Srbija upisala četvrtu pobedu u ovogodišnjem izdanju Lige nacije i sada je 11. na tabeli sa 17 bodova.
Najefikasnija u pobedničkom timu bila je Nina Čajić sa 22 poena, Branka Tica je upisala deset, a Maša Kirov devet poena.
U redovima Nemačke najbolja je bila Marija Tabatčuks sa deset poena.
Srbija će poslednju utakmicu ove sedmice odigrati sutra od 20.00 protiv Holandije.
(Beta)
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