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Biciklista ekipe "Premier Tech", Holanđanin Matija Van Der Pul pobedio je u današnjoj devetoj etapi Tur d'Fransa, dok je aktuelni šampion Tadej Pogačar zadržao žutu majicu.

Van Der Pul je etapu dugačku 154,6 kilometra Malmora do Isela prešao za tri sata, 27 minuta i 51 sekundu.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija biciklističke trke Foto: Međunarodna biciklistička trka Beograd–Banjaluka

Drugo mesto osvojio je Norvežanin Tobijas Haland Johansen iz ekipe "Uno-X-Mobility", dok je treći bio Britanac Tomas Pidkok, vozač ekipe Q36,5.

Četvorostruki šampion Pogačar, vozač ekipe Emirejts, završio je trku a 11. mestu sa 0,06 sekundi zaostatka i zadržao je vođstvo u generalnom plasmanu.

Današmja etapa je zbog velike vrućine skraćena za 30 kilometara.

Pogačar je prvi u generalnom plasmanu vremenom 32:17,04 sati i ima dva minuta i 42 sekundi prednosti u odnosu na drugoplasiranog Danca Jonasa Vingegora iz ekipe Visme.

Treće mesto u generalnom poretku zauzima Meksikanac Isak del Toro iz Emirejtsa koji za klupskim kolegom zaostaje tri minuta i 27 sekundi.

Naredna, 10. etapa Tur d'Fransa vozi se u utorak od Orijaka do Le-Liorana u dužini od 166,6 kilometara.

Trka se završava u Parizu 26. jula.