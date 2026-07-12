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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je danas u Beogradu selekciju Holandije sa 3:0 (25:23, 25:19, 25:15), u četvrtoj utakmici treće sedmice Lige nacija.

Odbojkašice Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 Srbija je prelimiarnu rundu završila sa pet pobeda i sedam poraza i nije uspela da izbori plasman na završni turnir Lige nacija. Holandija je sedma sa skorom 7/5.

Najefikasnija u pobedničkom timu bila je Aleksandra Uzelac sa 17 poena, a pratile su je Anja Zubić sa 12 i Nina Čajić sa 10 poena.

Kod Holandije bolja od ostalih bila je Nikol Van De Vose sa 15 poena.

Završni turnir Lige Nacija igra se u Makauu od 22. do 26. jula.

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Odbojkašice Srbije Izvor: MONDO