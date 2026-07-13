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Staza duga 3.300 metara okupila je ukupno 87 takmičara na startu. Nastupili su vozači iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Na subotnjim treninzima najbrži je bio domaći takmičar Baćko Vujović sa prototipom Norma M20B, dok je na današnjoj trci dominantan bio srpski takmičar Uroš Brkić sa prototipom Osella PA21/S.

Brkić je obe vožnje završio u ukupnom vremenu od 3:32.053, čime je osvojio prvo mesto u generalnom plasmanu trke, prvo mesto u CEZ klasi Proto 4, prvo mesto u generalnom plasmanu šampionata Srbije, kao i prvo mesto u klasi 5 Open šampionata Srbije.

Brkić je nakon trke izjavio:

"Dosta smo radili i pripremali se kako bismo ostvarili ovakav rezultat na ovoj trci. Prvi put sam vozio ovu stazu, jer se tek od ove godine boduje za CEZ, iako se već nekoliko godina vozi za šampionat Crne Gore.

1/5 Vidi galeriju Uroš Brkić Foto: Privatna arhiva, Privatna arhiva

Staza je veoma zahtevna za formule i prototipove jer je izuzetno brza. Na treningu sam bio treći u generalnom plasmanu i imao sam značajan zaostatak, ali smo u subotu uveče doradili neke stvari na vešanju, pa sam već u prvoj vožnji značajno popravio svoje subotnje vreme i preuzeo vođstvo.

Međutim, ni tada nije sve bilo kako treba, jer je prenos u menjaču bio podešen na manju maksimalnu brzinu nego što je bilo potrebno, za oko 7 km/h. Moj tim i ja smo između prve i druge vožnje rastavili menjač i produžili prenos za tih 7 km/h, nakon čega sam značajno popravio vreme u drugoj vožnji, što me je dovelo do sigurne pobede.

Iskoristio bih priliku da se zahvalim svom timu, koji me je neumorno pratio tokom celog vikenda, kao i svom klubu i sponzorima koji su uvek uz mene. Za mene je ova pobeda veoma emotivna, jer sam oduvek želeo da vozim veliki Lovćen, ali je ta trka u međuvremenu prestala da se održava i nisam imao priliku da nastupim na njoj. Današnja pobeda, ostvarena nadomak Njegoševe rodne kuće, delimično mi je ispunila taj san i nadam se da će se organizatori u budućnosti potruditi da vrate stari, dugi Lovćen na evropsku trkačku mapu i omoguće da se trke ponovo tamo voze".