Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Partizan će takmičenje započeti 9. ili 10. septembra, kada će u hali „Aleksandar Nikolić“ ugostiti Fihse Berlin, evropskog vicešampiona iz prethodne dve sezone.

Nedelju dana kasnije crno-bele očekuje prvo gostovanje, pošto će 16. ili 17. septembra odmeriti snage sa Portom u Portugaliji.

Posle kraće pauze, u Beograd će 7. ili 8. oktobra stići mađarski velikan Vesprem. Dve ekipe će se ponovo sastati već naredne nedelje, 14. ili 15. oktobra, ali će domaćin biti mađarski tim.

Poslednju utakmicu pred svojim navijačima Partizan će odigrati 21. ili 22. oktobra protiv Porta, dok će grupnu fazu završiti 28. ili 29. oktobra na gostovanju Fihseu u Berlinu.

Liga šampiona će se od sezone 2026/27 igrati po novom sistemu, sa 24 ekipe podeljene u šest grupa. Prvoplasirani i drugoplasirani timovi izboriće plasman u glavnu rundu, dok će preostale ekipe takmičenje nastaviti u EHF Evropskoj ligi.

Partizan će se u elitno evropsko takmičenje vratiti prvi put posle sezone 2012/13. godine.