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UFC, najkvalitetnija MMA promocija, konačno stiže u Beograd!

To je potvrdio prvi čovek najjače i najuglednije MMA organizacije, Dejna Vajt.

1/7 Vidi galeriju Dejna Vajt, predsednik UFC Foto: Amy Kaplan/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Profimedia

Vajt se oglasio na svom Instagram nalogu i poslao poruku Srbiji, gde je objasnio šta nas sve očekuje u beogradskoj Areni 30. jula i 1. avgusta.

Biće to pravi spektakl, u kome ćemo, pored borbi u oktagonu, videti i šampionke u šamaranju.

UFC Fight Night donosi obračun Uroša Medića i Danijela Rodrigeza, a u okviru borilačkog vikenda biće održan i Power slap 22.

"Šta ima, Srbijo? Uzbuđen sam što UFC i Power slap stižu ovog leta u Beograd. Ako ne znate, Medić protiv Rodrigeza. Ako već niste, spremite se da kupite karte za Power slap 30. jula", poručio je Dejna Vajt.

U "šamaranju" 30. jula će glavna borba biti između Šine Batori Sabo i Ebi Montes, za prvu titulu u perolakoj kategoriji, dok će se u revanšu za titulu šampiona u teškoj kategoriji boriti Dejmijena Dibela i Dorijan Perez.

Prvog dana avgusta glavna borba u okviru UFC spektakla biće između Uroša "Doktora" Medića i Danijela Rodrigeza u velter kategoriji. Tokom večeri gledaćemo borbe Aleksandra Rakića protiv Marsina Tibura i Ante Delije protiv Džonija Vokera, dok će se boriti još Jan Blažović i Bogdan Guskov.