DEJNA VAJT POSLAO PORUKU SRBIJI: Prvi čovek UFC-a najavio spektakl u Beogradu! Ceo svet će gledati ka Areni! Ovo su detalji
UFC, najkvalitetnija MMA promocija, konačno stiže u Beograd!
To je potvrdio prvi čovek najjače i najuglednije MMA organizacije, Dejna Vajt.
Vajt se oglasio na svom Instagram nalogu i poslao poruku Srbiji, gde je objasnio šta nas sve očekuje u beogradskoj Areni 30. jula i 1. avgusta.
Biće to pravi spektakl, u kome ćemo, pored borbi u oktagonu, videti i šampionke u šamaranju.
UFC Fight Night donosi obračun Uroša Medića i Danijela Rodrigeza, a u okviru borilačkog vikenda biće održan i Power slap 22.
"Šta ima, Srbijo? Uzbuđen sam što UFC i Power slap stižu ovog leta u Beograd. Ako ne znate, Medić protiv Rodrigeza. Ako već niste, spremite se da kupite karte za Power slap 30. jula", poručio je Dejna Vajt.
U "šamaranju" 30. jula će glavna borba biti između Šine Batori Sabo i Ebi Montes, za prvu titulu u perolakoj kategoriji, dok će se u revanšu za titulu šampiona u teškoj kategoriji boriti Dejmijena Dibela i Dorijan Perez.
Prvog dana avgusta glavna borba u okviru UFC spektakla biće između Uroša "Doktora" Medića i Danijela Rodrigeza u velter kategoriji. Tokom večeri gledaćemo borbe Aleksandra Rakića protiv Marsina Tibura i Ante Delije protiv Džonija Vokera, dok će se boriti još Jan Blažović i Bogdan Guskov.