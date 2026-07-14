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Pošto je stavio tačku na epsku sportsku karijeru, jedan od najvećih rukometaša u istoriji, Nikola Karabatić (42), započeo je novo i uzbudljivo životno poglavlje. Legendarni as srpskog porekla, rođeni Nišlija koji je u dresu Francuske pokorio planetu i osvojio apsolutno sve, izgovorio je sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj izabranici Žeraldin Pilje.

Intimno venčanje, pa glamurozna proslava

Iako je Karabatić još u maju otkrio da su se venčali u krugu najbližih, par je sada odlučio da organizuje veliku i raskošnu proslavu na jugu Francuske. Nakon što je prošlog leta, posle više od dve decenije na terenu, okačio patike o klin, slavni rukometaš je konačno našao vreme za svadbeno slavlje iz snova, okružen porodicom i najdražim prijateljima.

Svečani dan počeo je romantičnim trenucima na otvorenom, posle čega je usledila luda žurka uz ples i muziku do kasno u noć.

Mlada je plenila poglede u elegantnoj, ali i veoma atraktivnoj venčanici - jednostavan kroj sa dubokim dekolteom, visokim šlicem i potpuno otvorenim leđima ostavio je sve prisutne bez daha.

1/4 Vidi galeriju Oženio se Nikola Karabatić Foto: Printscreen / Instagram / nikolakarabatic44

Emotivna poruka slavnog sportiste

Utiske sa prelepog venčanja Karabatić je podelio sa svojim pratiocima na Instagramu, ne skrivajući koliko je srećan:

"I dalje sam pun emocija i ljubavi koju smo osetili. Neizmerno sam zahvalan i blagosloven što smo ovaj magičan dan podelili sa ljudima koje volimo. Ovo je dan koji ćemo večno pamtiti."

Porodica na prvom mestu

Ljubavna priča Nikole i Žeraldin traje još od 2010. godine. Tokom više od decenije zajedničkog života, par je izgradio snažnu porodicu u kojoj su dobili dvoje dece, sina Aleka i ćerku Nou.

Čestitke novopečenim mladencima pristižu iz svih krajeva sveta, a među prvima su se oglasile legende svetskog rukometa, uključujući i Nikolinog dugogodišnjeg saigrača Luka Abaloa. Karabatić iza sebe ostavlja neverovatnu sportsku zaostavštinu, pregršt olimpijskih zlata, svetskih i evropskih titula, kao i klupskih trofeja, a sada je došlo vreme da se u potpunosti posveti onome što mu je najvažnije: porodičnom životu.

Karabatić iza sebe ima filmsku životnu priču koju možete pročitati u nastavku teksta...

Nikola Karabatić, životna priča

Nikola Karabatić je rođen u Nišu i ima srpske i hrvatske korene. Njegov otac Branko poreklom je Hrvat. Rođen je u Vrisinama pored Trogira. Branko se profesionalno bavio rukometom, pa ga je karijera odvela u Niš gde je i upoznao Nikolinu majku Radmilu koja je rođena u Aleksincu.

Kada je Nikola napunio tri godine porodica Karabatić se preselila u Francusku, gde je rođen njegov brat Luka koji takođe napravio sjajnu rukometašku karijeru.

1/5 Vidi galeriju Nikola Karabatić Foto: EPA/OLE MARTIN WOLD, Laurent Sanson - Panoramic/DPPI/ / Shutterstock Editorial / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Prve rukometne korake Nikola je Kolmaru početkom 90-ih, a a prve seniorske utakmice odigrao je u Monpeljeu 2000. godine, a sa njima je i po prvi put postao šampion Lige šampiona 2003.

Nakon Monpeljea, seli se u nemački Kil gde je postao jedan od najboljih igrača, te 2007. osvaja svoj drugi naslov Lige šampiona sa Kilom, 2008. je bio proglašen najboljim igračem u Nemačkoj.

Nakon epizode u Nemačkoj, vraća se u Monpelje, ali nakon četiri sezone prelazi u katalonskog velikana Barselonu, gde osvaja svoju treću Ligu šampiona 2015. Nakon šampionske sezone u Kataloniji, seli se u Pariz, gde je i završio svoju blistavu karijeru.

Reprezentacija

Veličanstvene uspehe ostvario je Nikola sa nacionalnim timom Francuske. Ima tri zlatne medalje na Olimpijskim igrama (2008, 2012, 2021) i srebro iz Rija 2016. godine. Četvorostruki je šampion Evrope i sveta.

Ostaće zapamćeno njegovo rivalstvo sa velikim Mikelom Hansenom koji je, zajedno sa Nikolom, obeležio jednu eru rukometa.

Nikola je sinonim za francuski rukomet.

Rušenje Hrvata

Najdražu medalju u karijeri Nikola je osvojio u Zagrebu 2009. godine.

U velikom finalu Svetskog prvenstva Francuska je savladala domaćina Hrvatsku, a junak trijumfa bio je Karabatić. Meč u Zagrebu obeležio je fizički sukob između Karabatića i Ivana Balića, koji je dodatno podigao tenziju u dvorani.

1/5 Vidi galeriju Nikola Karabatić - legendarni rukometaš Foto: EPA, Laurent Sanson / imago sportfotodienst / Profimedia, Screenshot

Karabatić i Balić su bili veliki rivali koji su obiležili tu rukometnu sekvencu, Balić je očajnički želeo još jedno zlato pored onog sa OI 2004. i sa Svjetskog prvenstva u Portugalu 2003. sa velikih takmičenja, ali mu je Karabatić u par navrata oduzeo najsjajnije odličje.

"Najdraža titula mi je ta sa Svetskog prvenstva u Hrvatskoj 2009. Mama i tata su bili u publici, gledali su utakmicu s tribina, a to je trenutak karijere koji nikad neću zaboraviti, pred 15.000 Hrvata koji su bili protiv mene... Joj, to nikad neću zaboraviti", rekao je svojevremeno Nikola.

Imao je poseban motiv protiv Hrvata.

"Ja sam i Srbin i Hrvat. Imam korene u obe zemlje i na to sam jako ponosan. Francuska je moja domovina, ali mi je drago što vučem korene iz bivše Jugoslavije. Zbog oca ću zauvek pamtiti finale protiv Hrvatske. Bile su to dva najbolja tima u pet godina, prepuna Arena, 15.000 ljudi i svi su bili protiv nas i protiv mene. Sećam se kad su se pevale himne, znam kako teško je bilo mom tati, njegov sin igra protiv Hrvatske u finalu Svetskog prvenstva. Kada je počela himna, a himna Hrvatske je jako lepa, počeo sam da plačem, bilo je stvarno čudno i video sam kako mi je otac osećao, razmišljao sam o njemu", izjavio je jednom prilikom Karabatić.

1/7 Vidi galeriju Nikola Karabatić Foto: Profimedia, AP, Instagram

Obožava Srbe i Srbiju

Nikola priča srpski jezik, poznaje srpsku kulturu i druži se sa srpskim sportistima. Videli smo ga na Olimpijskim igrama u Parizu kako provodi vreme sa Novakom Đokovićem, ali reprezentacija nije dolazila u pitanje. Jedini izbor mu je bila Francuska, mada se oseća "i kao Srbin i kao Hrvat".

Čitav život je proveo u Francuskoj, ali je najavio da će u penziji više vremena provoditi u Srbiji i Hrvatskoj.

"Siguran da ću decu naučiti da govore hrvatski i srpski jer mi je to jako bitno. Ipak sam Balkanac, ponosan sam na svoje korene, tamo imam kuću i porodicu i želim da mi deca znaju odakle su im koreni", rekao je Karabatić.

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