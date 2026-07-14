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Ovu tužnu vest potvrdio je Savez biatlonaca Rusije, uz poruku da će Kukljeva ostati upamćena kao jedna od najuspešnijih i najznačajnijih sportistkinja u istoriji ruskog biatlona.

Kukljeva je rođena 21. novembra 1972. godine u Išimbaju, a zlatnim slovima se upisala u istoriju sporta na Zimskim olimpijskim igrama u Naganu 1998. godine. Na tim Igrama je pokorila planetu u sprintu na 7,5 kilometara, i to posle jedne od najdramatičnijih završnica ikada viđenih, pošto je do najsjajnijeg odličja stigla sa svega 0,7 sekundi prednosti u odnosu na najbližu rivalku.

Tokom istih Igara u Japanu okitila se i srebrom u štafeti, dok je četiri godine kasnije, na Zimskim olimpijskim igrama u Solt Lejk Sitiju 2002, svojoj kolekciji dodala i olimpijsku bronzu, takođe u štafetnoj trci.

Kukljeva je dominirala i na svetskim prvenstvima, sa kojih je donela čak šest medalja – tri zlatne, dve srebrne i jednu bronzanu, dok je u Svetskom kupu zabeležila devet pojedinačnih pobeda i nebrojeno puta obradovala navijače širom Rusije.

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Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot