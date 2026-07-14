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Biatlon savez Srbije ulazi u novu fazu razvoja pod vođstvom novoizabranog predsednika Igorа Stojića. Donoseći novu energiju, Stojić nastavlja kontinuitet uspešnog rada organizacije, sa jasnim fokusom na sistemsko jačanje Saveza kroz direktnu podršku lokalnim klubovima.

Kako bi se ovaj atraktivan zimski sport podigao na viši nivo, novo rukovodstvo postavlja jasne takmičarske i razvojne prioritete:

Fokus na Balkanski kup i Evropski kup

Glavni takmičarski cilj Saveza jeste vrhunska priprema naših sportista za međunarodnu scenu. Poseban akcenat stavlja se na nastupe na Balkanskom kupu, koji postaje prioritet za kaljenje naših takmičara, sticanje dragocenog iskustva i osvajanje medalja u regionalnoj konkurenciji, što služi kao ključna odskočna daska za izazove na Evropskom kupu.

Strateška saradnja sa Čajetinom, Sjenicom i Balkanom: Realizacija ovih ciljeva oslanja se na blisko partnerstvo sa opštinama Čajetina i Sjenica, kao ključnim infrastrukturnim i trenažnim centrima u Srbiji.

Istovremeno, Savez intenzivira saradnju sa balkanskim zemljama kroz organizaciju zajedničkih kampova, regionalnih takmičenja i razmenu stručnog kadra, čime se podiže kvalitet biatlona u celom regionu.

Razvoj podmlatka i popularizacija

Budućnost sporta leži u novim generacijama. Kroz zajednički rad sa klubovima, ciljane kampove i nabavku opreme, Savez aktivno stvara uslove za razvoj mladih talenata i omasovljenje biatlona među najmlađima.

Predsednik Igor Stojić naglašava da se kroz snažnu sinergiju Saveza, klubova, opština Čajetina i Sjenica, kao i regionalnih partnera, gradi stabilan sistem koji će Srbiju pozicionirati kao ozbiljnog aktera na biatlon mapi. Pred nama je period intenzivnog rada i novih sportskih uspeha na Balkanu i u Evropi.