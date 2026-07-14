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Na spisku su:

Tehničari: Nikola Jovović, Vuk Todorović i Aleksa Batak

Korektori: Veljko Mašulović i Aleksandar Šoša

Libera: Vukašin Ristić i Stefan Negić

Blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza i Andrej Rudić

Primači: Miran Kujundžić, Pavle Perić, Nikola Brborić, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović i Žarko Ubiparip.

U stručnom štabu, pored Krecua, nalaze se statističari Đorđe Pejić i Kasper Jakub Nalepka, kondicioni trener Matijas Rebeles Kioći, fizioterapeuti Nikola Milićević i Ivan Ružić, kao i tim menadžer Edin Škorić.

Srbija će prvi meč na turniru odigrati u sredu od 20 časova protiv Turske, zatim će u četvrtak igrati protiv Ukrajine, u subotu protiv Nemačke, dok će turnir završiti duelom sa Slovenijom u nedelju. Sve utakmice igraće se od 20 časova u Beogradskoj areni.

Tokom interkontinentalnog dela Lige nacija Srbija neće igrati protiv Italije, Poljske, Irana, Kanade i Kine. Svaka reprezentacija odigraće ukupno 12 utakmica, po četiri u svakoj od tri takmičarske sedmice.

Na završni turnir, koji će biti održan od 29. jula do 2. avgusta u Ningbou u Kini, plasiraće se domaćin Kina i još sedam najbolje plasiranih selekcija nakon interkontinentalne faze.

(Beta)