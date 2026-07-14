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Li (23), olimpijska šampionka u višeboju iz Tokija 2020. i osvajačica šest olimpijskih medalja, objavila je na društvenim mrežama video-snimak iz dvorane uz poruku da se vratila treninzima i da je spremna za novi početak.

Amerikanka je pauzirala nakon Olimpijskih igara u Parizu 2024, gde je sa reprezentacijom SAD osvojila ekipno zlato, dok je pojedinačno stigla do bronzanih medalja u višeboju i na dvovisinskom razboju.

Li je tako postala još jedna članica američkog olimpijskog tima iz Pariza koja je najavila da želi da nastupi na Igrama u Los Anđelesu 2028. godine. Među gimnastičarkama koje su se već vratile takmičenjima nalazi se i olimpijska šampionka Džejd Keri.

(Beta)