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Vozač ekipe Emirejts je etapu dugačku 166,6 kilometra Orijaka do Le Liorana prešao za tri sata, 58 minuta i osam sekundi.

Aktuelni lider trke odlučujući napad izveo je nešto više od 900 metara pre vrha uspona Kol de Pertis, pretposlednjeg uspona na brdovitoj etapi.

Njegov najveći rival vozač ekipe Visma Danac Jonas Vingegor nije uspeo da odgovori na napad, dok je Pogačar najpre sustigao Ričarda Karapasa, a potom ga prestigao oko 200 metara pre vrha uspona.

Na vrhu je imao pet sekundi prednosti u odnosu na Karapasa, dok su Vingegor, Remko Evenepul, Florijan Lipovic, Huan Ajuso i Pol Seiks zaostajali 18 sekundi.

Pogačar je do cilja dodatno povećao razliku i ostvario pobedu sa 32 sekunde prednosti u odnosu na Evenepula. Francuz Pol Seiks zauzeo je treće mesto sa 34 sekunde zaostatka.

Slovencu je to bila 24. etapna pobeda na Trci kroz Francusku, treća ove godine i treća u karijeri ostvarena na Dan Bastilje, nacionalni praznik Francuske.

Vingegor je etapu završio sa 44 sekunde zaostatka za Pogačarom, koji posle deset etapa u generalnom plasmanu ima prednost od tri minuta i 36 sekundi.

Četvorostruki šampion Tura tako je ostvario najveću prednost koju je ikada imao posle deset etapa najprestižnije biciklističke trke na svetu.

Pogačar je prvi u generalnom plasmanu vremenom 36:15,02 sati i ima tri minuta i 36 sekundi prednosti u odnosu na drugoplasiranog Danca Jonasa Vingegora iz ekipe Visme.

Treće mesto u generalnom poretku zauzima Evenpul koji za Pogačarom zaostaje četiri minuta i šest sekundi.

Naredna, 11. etapa Tur d'Fransa vozi se sutra od Višija do Nevera u dužini od 161,3 kilometara.

Trka se završava u Parizu 26. jula.

(Beta)